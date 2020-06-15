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Турнир памяти Т. Петросяна





Турнир по быстрым шахматам, посвящённый памяти Тиграна Петросяна (17 июня 1929-1984), девятого чемпиона мира по шахматам, провели в Клайпеде 13-14 июня члены армянской общины «Ван».

Гарник и Погос Казаряны внесли огромный вклад в организацию турнира. Игра в их красивой и уютной гостинице «Ararat» проходила согласно требованиям карантина: ограниченное число участников, игра в двух залах с соблюдением дистанции.

Приехали шахматисты Вильнюса, Каунаса, Мариямполе, широко была представлена вся Западная Литва. Люди приехали и просто пообщаться, насладиться игрой. Соскучились!

Победителем турнира памяти Т.Петросяна стал мастер ФИДЕ Дмитриюс Хоценка из Вильнюса, он набрал 8 очков из 9 возможных. Вторую и третью строчки итоговой таблицы заняли молодые клайпедчане - Дмитрий Яблоков с 7,5 очками и Ростислав Щекочёв, завоевавший 7 очков. Сильнейшие награждены кубками, медалями, грамотами и интересной книгой, рассказывающей о янтаре, которую написал идейный вдохновитель турнира Арменак Хачатрян.
Подводились итоги и награждения по многим номинациям, что всегда повышает интерес к турниру.

Отлично сыграли сеньоры встречи. Сильнейшим среди них с весомыми 6 очками стал Николай Глухачёв, с теми же 6 очками, но с меньшим коэффициентом вторым финишировал Гинтаутас Барщяускас, на третьем месте Клаудиюс Юонайтис, у него 5,5 очков.

Среди женщин победила Русне Андрашунайте, на втором и третьем местах Доната Янушевичюте и Юогайле Палюлите.

В группе до 18 лет лучший - Густас Моркунас. Вторым стал Матас Норкелюнас; третий в этой возрастной группе – Миколас Ляндзбергас.

9-й чемпион мира по шахматам Тигран Петросян
Глеб Пидлужный победил в группе до 14 лет, второе место у Домаса Андрияускаса, третий – Довидас Спевак.

В возрастной группе до 12 лет первый - Аугустинас Базилюс, на втором месте Неймантас Вилюшис, на третьем – Арвидас Жюра.

Среди молодых шахматистов до 10 лет сильнейшим стал Шарунас Норкелюнас, второе место завоевал Доминикас Кусликис, на третьем – Рубен Хачатрян.

У самых младших участников турнира – до 8 лет - лучше всех сыграл Рокас Шакинис, вторым стал Лютаурас Луоте, третья - Милда Алеюнайте, на равных сражавшаяся с мальчишками.

Была ещё одна номинация, которая подчёркивает внимание организаторов ко всем игрокам и желание отметить наибольшее число достойных шахматистов: это отдельное награждение для девочек. И здесь победила Арина Будяк, второй стала Ауксе Зонуте, на третьем месте у девочек Витауте Палюлите.

Победители номинаций отмечены кубками, призёры – медалями и грамотами; здорово, что было много сувениров от фирмы «Амберлита». Участники, к слову, могли расширить свой кругозор, полюбовавшись древними антикварными китайскими шахматами.

Отличный турнир провёл шахматный клуб Клайпеды «Бокштас», судейство осуществил Викторас Галущак.

Фото организаторов и Любови Пидлужной

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: Турнир памяти Т. Петросяна, армянская община «Ван»
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 15 июня, 17:03

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