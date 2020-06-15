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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Латвия призывает Литву одобрить согласованный компромисс по БелАЭС
Прибывший в Вильнюс глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник призвал литовское правительство одобрить декларацию о торговле электроэнергией после запуска Белорусской АЭС в Островце, согласованную на уровне министров экономики и энергетики.
"То, что было предложено, является лучшим компромиссом со всех сторон. В этом аспекте я призываю литовское правительство это принять, ведь дискуссии не были простыми", – сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Польши в Вильнюсе.
Он заверил, что согласованный компромисс было трудно утвердить и в латвийском правительстве, где, по его утверждению есть очень разные мнения.
В мае литовский министр энергетики представил вместе с министрами экономики Латвии и Эстонии согласованную политическую декларацию о торговле электроэнергией с третьими странами, когда Литва остановит торговлю с Беларусью после запуска последней АЭС в Островце.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что декларация поможет Литве блокировать импорт электроэнергии, но критики считают, что в ней слишком мало гарантий обязательств Латвии, по тому, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.
Проект политической декларации критиковал и литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс и оппозиционные консерваторы в сейме.
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Латвия
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