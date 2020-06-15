Латвия призывает Литву одобрить согласованный компромисс по БелАЭС 🔊 Воспроизвести глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс



Прибывший в Вильнюс глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник призвал литовское правительство одобрить декларацию о торговле электроэнергией после запуска Белорусской АЭС в Островце, согласованную на уровне министров экономики и энергетики.



"То, что было предложено, является лучшим компромиссом со всех сторон. В этом аспекте я призываю литовское правительство это принять, ведь дискуссии не были простыми", – сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Польши в Вильнюсе.



Он заверил, что согласованный компромисс было трудно утвердить и в латвийском правительстве, где, по его утверждению есть очень разные мнения.



В мае литовский министр энергетики представил вместе с министрами экономики Латвии и Эстонии согласованную политическую декларацию о торговле электроэнергией с третьими странами, когда Литва остановит торговлю с Беларусью после запуска последней АЭС в Островце.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что декларация поможет Литве блокировать импорт электроэнергии, но критики считают, что в ней слишком мало гарантий обязательств Латвии, по тому, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.



Проект политической декларации критиковал и литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс и оппозиционные консерваторы в сейме. Прибывший в Вильнюс глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник призвал литовское правительство одобрить декларацию о торговле электроэнергией после запуска Белорусской АЭС в Островце, согласованную на уровне министров экономики и энергетики."То, что было предложено, является лучшим компромиссом со всех сторон. В этом аспекте я призываю литовское правительство это принять, ведь дискуссии не были простыми", – сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Польши в Вильнюсе.Он заверил, что согласованный компромисс было трудно утвердить и в латвийском правительстве, где, по его утверждению есть очень разные мнения.В мае литовский министр энергетики представил вместе с министрами экономики Латвии и Эстонии согласованную политическую декларацию о торговле электроэнергией с третьими странами, когда Литва остановит торговлю с Беларусью после запуска последней АЭС в Островце.Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что декларация поможет Литве блокировать импорт электроэнергии, но критики считают, что в ней слишком мало гарантий обязательств Латвии, по тому, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.Проект политической декларации критиковал и литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс и оппозиционные консерваторы в сейме. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Латвия — статья прочитана 88 раз Комментарии