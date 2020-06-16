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В Париже заявили, что Макрон не получал приглашения на парад в Москве



Президент Франции Эммануэль Макрон не получал от России приглашения на парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня, сообщает RT.

«Господин Макрон не приедет в Москву (на парад победы 24 июня. — RT), он не получил приглашение от российских властей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Елисейского дворца.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.

10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на торжественных мероприятиях.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, история
Ключевые слова: День Победы, парад, участники
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добавлена вчера, 15 июня, 19:00

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