В Париже заявили, что Макрон не получал приглашения на парад в Москве 🔊 Воспроизвести



Президент Франции Эммануэль Макрон не получал от России приглашения на парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня, сообщает



«Господин Макрон не приедет в Москву (на парад победы 24 июня. — RT), он не получил приглашение от российских властей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Елисейского дворца.



Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.



10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на торжественных мероприятиях. Президент Франции Эммануэль Макрон не получал от России приглашения на парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня, сообщает RT «Господин Макрон не приедет в Москву (на парад победы 24 июня. — RT), он не получил приглашение от российских властей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Елисейского дворца.Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.10 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на торжественных мероприятиях. russian.rt.com Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: День Победы, парад, участники — статья прочитана 201 раз Комментарии