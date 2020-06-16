Новый директор Клайпедского порта приступил к работе 🔊 Воспроизвести



С понедельника должность генерального директора дирекции Клайпедского государственного морского порта занимает победивший на конкурсе Альгис Латакас.



На минувшей неделе поступили подтверждения того, что кандидатура А. Латакаса прошла проверку спецслуб, ему предоставлено разрешение на работу с секретной информацией.



Нового главу порта в понедельник представят на пресс-конференции, в которой примут участие министр и вице-министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич и Гитис Мажейка.



Конкурс на пост главы порта окружен подозрениями в непрозрачности – есть сомнения в формировании отборочной комиссии конкурса, а также в возможном конфликте интересов А. Латакаса.



Как А. Латакас, так и бывший глава порта Арвидас Вайткус сами были спонсорами правящей партии "аграриев" – первый 20 марта перевел 3 тыс. евро, а второй – в конце января и в начале марта – в целом 17,65 тыс. евро. Также есть сомнения в том, что А. Латакас будет беспристрастным в отношении компаний, выступивших в качестве спонсоров "аграриев". С понедельника должность генерального директора дирекции Клайпедского государственного морского порта занимает победивший на конкурсе Альгис Латакас.На минувшей неделе поступили подтверждения того, что кандидатура А. Латакаса прошла проверку спецслуб, ему предоставлено разрешение на работу с секретной информацией.Нового главу порта в понедельник представят на пресс-конференции, в которой примут участие министр и вице-министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич и Гитис Мажейка.Конкурс на пост главы порта окружен подозрениями в непрозрачности – есть сомнения в формировании отборочной комиссии конкурса, а также в возможном конфликте интересов А. Латакаса.Как А. Латакас, так и бывший глава порта Арвидас Вайткус сами были спонсорами правящей партии "аграриев" – первый 20 марта перевел 3 тыс. евро, а второй – в конце января и в начале марта – в целом 17,65 тыс. евро. Также есть сомнения в том, что А. Латакас будет беспристрастным в отношении компаний, выступивших в качестве спонсоров "аграриев". * * *



Возглавивший Клайпедский порт в понедельник Альгис Латакас не намерен отстраняться от части решений, поскольку утверждает, что не усматривает никаких возможных конфликтов интересов.



"За эти два месяца, во время проверок (спецслужб – BNS), я искреннее хотел, чтобы все службы выяснили, проверили, не было ли какой-тени, этот вопрос уже обсуждался, был выяснен, и я не вижу конфликта интересов", – заявил в понедельник на пресс-конференции А. Латакас.



Как А. Латакас, так и бывший глава порта Арвидас Вайткус сами были спонсорами правящей партии "аграриев". Также есть сомнения в том, что А. Латакас будет беспристрастным в отношении компаний, выступивших в качестве спонсоров "аграриев".



Главная комиссия по служебной этике Литвы (ГКСЭЛ) не считает это само по себе причиной конфликта интересов, однако отметила, что А. Латакас должен будет отстраниться от решений, связанных с этими предпринимателями.



Конкурс на пост главы порта был окружен подозрениями в непрозрачности – есть сомнения в формировании отборочной комиссии конкурса, а также в возможном конфликте интересов А. Латакаса.



"Я не вижу конфликта интересов (...) и точно не вижу проблемы", – добавил он.



Министр транспорта Ярослав Наркевич утверждает, что сделал все, чтобы развеять сомнения по назначению главы порты, однако обещал оценить и новые обстоятельства, если они возникнут во время работы А. Латакаса.



Говоря о своих планах, А. Латакас выразил желание обновить деятельность совета по развитию порта – он на уровне министров мог бы решать вопросы, связанные с развитием порта. Он также подчеркнул, что пока не планирует кардинальных изменений в порту, будет стремиться к обеспечению преемственности деятельности.



"Требуется обновление, оживление совета по развитию порта, такая структура, где на высшем уровне министров (принимаются – BNS) решения, связанные с деятельностью дирекции порта, такой совет был бы действующим и принимал бы конструктивные решения, которые требуются порту", – сказал журналистам А. Латакас.



По его словам, одной из первых задач дирекции является улучшение и расширение инфраструктуры, чтобы она соответствовала потребностям действующих здесь компаний. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 186 раз Комментарии