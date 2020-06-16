Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Eugene Hoshiko



Глава Министерства обороны Японии Таро Коно сообщил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и ряда технических проблем, передает



По словам Коно, не представляется возможным обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее запуска. Вместе с этим министр подчеркнул, что системы ПРО Aegis останутся на эсминцах Морских сил самообороны Японии.



"В частности, я давал разъяснения местным жителям в районе учебного полигона в префектуре Ямагути о том, что стартовый двигатель однозначно будет падать в пределах полигона. До настоящего времени мы обсуждали это с США и хотели добиться данной цели путем модификации программного обеспечения. Но сейчас мы не можем гарантировать, что модификация программного обеспечения даст гарантии безопасного падения", — сказал Коно. Глава Министерства обороны Японии Таро Коно сообщил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и ряда технических проблем, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.По словам Коно, не представляется возможным обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее запуска. Вместе с этим министр подчеркнул, что системы ПРО Aegis останутся на эсминцах Морских сил самообороны Японии."В частности, я давал разъяснения местным жителям в районе учебного полигона в префектуре Ямагути о том, что стартовый двигатель однозначно будет падать в пределах полигона. До настоящего времени мы обсуждали это с США и хотели добиться данной цели путем модификации программного обеспечения. Но сейчас мы не можем гарантировать, что модификация программного обеспечения даст гарантии безопасного падения", — сказал Коно. Правительство Японии в 2017 году решило разместить на территории страны два американских комплекса Aegis Ashore. Их хотели развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Как ожидалось, в таком случае радиус их действия мог бы покрыть всю Японию.



Стоимость каждой установки оценивали в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировали провести до 2023 года. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, про, договор, Япония, Курилы, минобороны, подписание — статья прочитана 205 раз Комментарии