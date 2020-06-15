Главная >> Новости >> общество, чп и криминал >> Эксперты подозревают загрязнение Немана с белорусской стороны, взяты пробы

Эксперты подозревают загрязнение Немана с белорусской стороны, взяты пробы

фото: delfi.lt


После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.

"Агентство охраны окружающей среды взяло пробы воды в Немане у Алитуса и Друскининкай для выявления возможного загрязнения", – сообщил BNS советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.

Он добавил, что, если анализы зафиксируют загрязнения, то планируется обратиться за объяснениями к белорусским специалистам.

Ю. Ясконис также отметил, что первые результаты исследований будут известны через сутки, однако тщательный анализ может потребовать недели, но, возможно, результаты будут и через три дня.
В воскресенье фотографиями мертвых рыб и других живых существ поделился белорусский натуралист Дмитрий Винчевский.

Директор Биосферного заповедника Жувинтас (на рее Неман) Арунас Пранайтис не сомневается в подлинности фотографий Д. Винчевского.

"Он часто посылает нам информацию о ситуации в Гродненской области. Нам это важно, поскольку это явление, которое может проявиться и у нас. Это надежное лицо. Я не сомневаюсь в тех фотографиях", – сказал BNS глава заповедника.

Он также сообщил, что пока в Литве не отмечается падеж рыб, однако беспокойство вызывает малая дистанция от Гродно до Литвы.

В СМИ Беларуси также появились отдельные сообщение о массовом падеже рыб и других живых существ в Гродно.

BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, ЧП, река
География: Литва
статья прочитана 51 раз
добавлена сегодня, 15 июня, 17:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка