Эксперты подозревают загрязнение Немана с белорусской стороны, взяты пробы 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.



"Агентство охраны окружающей среды взяло пробы воды в Немане у Алитуса и Друскининкай для выявления возможного загрязнения", – сообщил BNS советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.



Он добавил, что, если анализы зафиксируют загрязнения, то планируется обратиться за объяснениями к белорусским специалистам.



Ю. Ясконис также отметил, что первые результаты исследований будут известны через сутки, однако тщательный анализ может потребовать недели, но, возможно, результаты будут и через три дня. После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай."Агентство охраны окружающей среды взяло пробы воды в Немане у Алитуса и Друскининкай для выявления возможного загрязнения", – сообщил BNS советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.Он добавил, что, если анализы зафиксируют загрязнения, то планируется обратиться за объяснениями к белорусским специалистам.Ю. Ясконис также отметил, что первые результаты исследований будут известны через сутки, однако тщательный анализ может потребовать недели, но, возможно, результаты будут и через три дня.



Директор Биосферного заповедника Жувинтас (на рее Неман) Арунас Пранайтис не сомневается в подлинности фотографий Д. Винчевского.



"Он часто посылает нам информацию о ситуации в Гродненской области. Нам это важно, поскольку это явление, которое может проявиться и у нас. Это надежное лицо. Я не сомневаюсь в тех фотографиях", – сказал BNS глава заповедника.



Он также сообщил, что пока в Литве не отмечается падеж рыб, однако беспокойство вызывает малая дистанция от Гродно до Литвы.



В СМИ Беларуси также появились отдельные сообщение о массовом падеже рыб и других живых существ в Гродно.



В воскресенье фотографиями мертвых рыб и других живых существ поделился белорусский натуралист Дмитрий Винчевский.Директор Биосферного заповедника Жувинтас (на рее Неман) Арунас Пранайтис не сомневается в подлинности фотографий Д. Винчевского."Он часто посылает нам информацию о ситуации в Гродненской области. Нам это важно, поскольку это явление, которое может проявиться и у нас. Это надежное лицо. Я не сомневаюсь в тех фотографиях", – сказал BNS глава заповедника.Он также сообщил, что пока в Литве не отмечается падеж рыб, однако беспокойство вызывает малая дистанция от Гродно до Литвы.В СМИ Беларуси также появились отдельные сообщение о массовом падеже рыб и других живых существ в Гродно. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, ЧП, река География: Литва — статья прочитана 51 раз Комментарии