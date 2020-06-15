Двух сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата 🔊 Воспроизвести



Они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня, сообщает



Два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи с послом Чехии.



"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, - информировали в министерстве. - Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня". Они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня, сообщает ТАСС Два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи с послом Чехии."Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, - информировали в министерстве. - Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня". ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Чехия, дипломаты, высылка География: Россия — статья прочитана 97 раз Комментарии