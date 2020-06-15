Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



За четыре месяца этого года экспорт сокращался во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.



В январе-апреле экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 6% до 9 млрд евро, Латвии – на 1% до 4,4 млрд евро, а Эстонии – на 6% до 4,5 млрд евро, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.



Импорт Литвы в этом году сократился на 10% до 9,3 млрд евро, Латвии – на 9% до 4,9 млрд евро, Эстонии – на 9% до 4,8 млрд евро.



Внешнеторговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,5 млрд евро, Эстонии – 0,3 млрд евро.



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На минувшей неделе цена на электроэнергию во всех трех Балтийских странах, по сравнению с предыдущей неделей, повысилась на 52%, это было обусловлено выключением морской перемычки ЛЭП между Литвой и Швецией NordBalt и прочими поломками в регионе, сообщил литовский оператор системной передачи Litgrid. За четыре месяца этого года экспорт сокращался во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.В январе-апреле экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократился на 6% до 9 млрд евро, Латвии – на 1% до 4,4 млрд евро, а Эстонии – на 6% до 4,5 млрд евро, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.Импорт Литвы в этом году сократился на 10% до 9,3 млрд евро, Латвии – на 9% до 4,9 млрд евро, Эстонии – на 9% до 4,8 млрд евро.Внешнеторговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,5 млрд евро, Эстонии – 0,3 млрд евро.* * *На минувшей неделе цена на электроэнергию во всех трех Балтийских странах, по сравнению с предыдущей неделей, повысилась на 52%, это было обусловлено выключением морской перемычки ЛЭП между Литвой и Швецией NordBalt и прочими поломками в регионе, сообщил литовский оператор системной передачи Litgrid.



"Седьмого июня по причине неполадке на шведской стороне выключилась перемычка NordBalt, а с понедельника по пятницу на плановый годовой ремонт была выведена перемычка с Финляндией Estlink 1. Кроме того, в начале недели прошли ремонты тепловых электростанций в Эстонии и Латвии, поэтому, обстоятельства сложились не очень благоприятные", – отметил в пресс-релизе глава стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



Все же, по его словам средняя цена на электроэнергию в Балтийских странах на минувшей неделе не превышала бывшую год назад (46,36 евро за мегаватт-час), хотя тогда основные смычки действовали без ограничений.



На минувшей неделе потребление электроэнергии в Литве составило 218 гигаватт-часов – это на 3% больше, чем неделю назад. Местное производство сократилось на 2% и составило 101 гигаватт-час или 46% потребления.



Ветряные установки произвели 19% электроэнергии в Литве, ТЭС – 51%, ГЭС – 12%, прочие электростанции – 17%.



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Berlin Chemie Menarini Baltic, литовская компания оптовой торговли лекарствами, входящее в международный фармацевтический концерн Berlin Chemie, заработала в прошлом году 4,1 млн евро консолидированной чистой прибыли - на 17,8% больше, чем в 2018 году (3,5 млн. евро).



Консолидированная выручка группы выросла на 2,8% до 51,7 млн евро (50,3 млн евро), говорится в отчёте, представленном в Реестровый центр.



Балтийская группа утверждает, что в этом году планирует оборот в 56 мн евро. Пока нет прогнозов по поводу того, что эпидемия коронавируса может значительно повлиять на результаты деятельности этого года.



"Пока мы не считаем, что COVID-19 окажет значительное влияние на результаты компании в 2020 году", – говорится в сообщениях группы и концерна.



Основными покупателями Berlin Chemie Menarini Baltic являются компании EVD, Nemuno vaistine, Limedika, Tamro. Товары для перепродажи группа покупает у своего единственного поставщика - Berlin Chemie.



В состав группы входят литовская компания Berlin Chemie Menarini Baltic и два её дочерних предприятия в Латвии и Эстонии.



В 2019 году среднее количество работников в группе составляло 132 (в 2018 году – 141).



100% акций литовской компании принадлежат зарегистрированной в Германии компании BerlinChemie/Menarini Pharma, входящей в глобальную группу Menarini, головной офис которой находится во Флоренции, Италия.



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Компания Neo Group, которая производит PET-сырье в Клайпедской свободной экономической зоне (КСЭЗ), в прошлом году заработала 24,3 млн евро чистой прибыли – на 23% меньше, чем в 2018 году (31,5 млн евро).



Оборот компании за год сократился на 6% до 508,6 млн евро (в 2018 году– 541,5 млн евро), говорится в отчете, представленном в Реестровый центр.



В проекте распределения прибыли Neo Group не указывает планы выплаты дивидендов, в конце прошлого года у нее оставалось 60 млн евро не распределенной прибыли.



В прошлом году среднее количество работников компании составило 215 (в 2018 году – 207).



Акционером компании является зарегистрированная на Кипре компания украинского предпринимателя Анатолия Мартынова Retal Industries, которой в Литве также принадлежит Retal Lithuania.



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В январе-мае этого года в Литве зарегистрировано почти 56,5 тыс. ввезенных подержанных легковых автомобилей - на 27% меньше, чем за такой же период прошлого года (77,3 тыс.).



Их средний возраст составлял 11,1 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 65,5% (в прошлом году – 71,1%).



Только в мае в стране зарегистрировано около 10,3 тыс. подержанных автомобилей - на 39,6% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 17 тыс.). Их средний возраст был 11 лет.



"Этот спад обусловлен охватившей страну пандемией коронавируса (COVID-19) и последствиями введенного из-за нее карантина. Невзирая на это, майский спад был значительно ниже апрельского, составлявшего целых 59,4%", – говорится в сообщении.



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Klaipedos nafta будет искать экспертов по приобретению судна СПГ



Находящийся в госуправлении оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta готовится купить судно-хранилище СПГ Independence или приобрести другое похожее судно и привлечет с этой целью экспертов.



Компания объявила публичную рыночную консультацию по поводу будущего конкурса экспертов в области права. Его победитель поможет компании подготовить стратегию приобретения судна, а также управления и надзора, и договора, говорится в сообщении.



"Для реализации проекта требуются специфические компетенции, такие, как судовых брокеров, специалистов в классификации судов, а также юристов, специализирующихся в промышленности судов СПГ. Именно поэтому мы пытаемся привлечь внешних экспертов", – отметил в пресс-релизе глава Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.



По договору, до конца 2024 года Klaipedos nafta должна приобрести судно СПГ с оборудованием регазификации, избрав экономически наиболее выгодный вариант.



С 2014 года компания арендует судно-хранилище Independence у норвежской компании Hoegh LNG. Договор завершится в 2024 году.



Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставил компании до 160 млн евро на приобретение судна-хранилища, чтобы снизить затраты на содержание терминала до 2044 года.



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Принадлежащая группе предпринимателя Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group компания BAA Training и государственная Компания развития гражданской авиации и инвестиций Хэнаня (HNCA) открыли в Китае новый центр обучения пилотов в Китае открыла центр обучения пилотов BAA Training China.



В центре будут оборудованы шесть симуляторов полета типа Boeing и Airbus, за год центр сможет готовить 4 тыс. пилотов, сообщила BNS Avia Solutions Group.



"Невзирая на отмечаемую тенденцию экономического спада в авиационном секторе, мы ожидаем позитивный прорыв в авиаиндустрии в недалеком будущем, я также убежден, что авиация, как один из поощряющих экономику факторов, восстановится и быстро будет развиваться далее", – отметил в пресс-релизе Г. Жемялис.



Учебный центр был учрежден на основании франчайзинга, он был создан в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу.



Летом прошлого года сообщалось, что Avia Solutions Group вместе с HNCA планируют инвестировать в учебный центр 53 млн евро.



BAA Training China– второй центр обучения пилотов, учрежденный литовской компанией в регионе Азии и Тихого океана: с сентября 2019 года во Вьетнаме действует BAA Training Vietnam. С 8 по 14 июня в литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия стоила 45,23 евро. Такая же цена фиксировалось в Латвии и Эстонии."Седьмого июня по причине неполадке на шведской стороне выключилась перемычка NordBalt, а с понедельника по пятницу на плановый годовой ремонт была выведена перемычка с Финляндией Estlink 1. Кроме того, в начале недели прошли ремонты тепловых электростанций в Эстонии и Латвии, поэтому, обстоятельства сложились не очень благоприятные", – отметил в пресс-релизе глава стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.Все же, по его словам средняя цена на электроэнергию в Балтийских странах на минувшей неделе не превышала бывшую год назад (46,36 евро за мегаватт-час), хотя тогда основные смычки действовали без ограничений.На минувшей неделе потребление электроэнергии в Литве составило 218 гигаватт-часов – это на 3% больше, чем неделю назад. Местное производство сократилось на 2% и составило 101 гигаватт-час или 46% потребления.Ветряные установки произвели 19% электроэнергии в Литве, ТЭС – 51%, ГЭС – 12%, прочие электростанции – 17%.* * *Berlin Chemie Menarini Baltic, литовская компания оптовой торговли лекарствами, входящее в международный фармацевтический концерн Berlin Chemie, заработала в прошлом году 4,1 млн евро консолидированной чистой прибыли - на 17,8% больше, чем в 2018 году (3,5 млн. евро).Консолидированная выручка группы выросла на 2,8% до 51,7 млн евро (50,3 млн евро), говорится в отчёте, представленном в Реестровый центр.Балтийская группа утверждает, что в этом году планирует оборот в 56 мн евро. Пока нет прогнозов по поводу того, что эпидемия коронавируса может значительно повлиять на результаты деятельности этого года."Пока мы не считаем, что COVID-19 окажет значительное влияние на результаты компании в 2020 году", – говорится в сообщениях группы и концерна.Основными покупателями Berlin Chemie Menarini Baltic являются компании EVD, Nemuno vaistine, Limedika, Tamro. Товары для перепродажи группа покупает у своего единственного поставщика - Berlin Chemie.В состав группы входят литовская компания Berlin Chemie Menarini Baltic и два её дочерних предприятия в Латвии и Эстонии.В 2019 году среднее количество работников в группе составляло 132 (в 2018 году – 141).100% акций литовской компании принадлежат зарегистрированной в Германии компании BerlinChemie/Menarini Pharma, входящей в глобальную группу Menarini, головной офис которой находится во Флоренции, Италия.* * *Компания Neo Group, которая производит PET-сырье в Клайпедской свободной экономической зоне (КСЭЗ), в прошлом году заработала 24,3 млн евро чистой прибыли – на 23% меньше, чем в 2018 году (31,5 млн евро).Оборот компании за год сократился на 6% до 508,6 млн евро (в 2018 году– 541,5 млн евро), говорится в отчете, представленном в Реестровый центр.В проекте распределения прибыли Neo Group не указывает планы выплаты дивидендов, в конце прошлого года у нее оставалось 60 млн евро не распределенной прибыли.В прошлом году среднее количество работников компании составило 215 (в 2018 году – 207).Акционером компании является зарегистрированная на Кипре компания украинского предпринимателя Анатолия Мартынова Retal Industries, которой в Литве также принадлежит Retal Lithuania.* * *В январе-мае этого года в Литве зарегистрировано почти 56,5 тыс. ввезенных подержанных легковых автомобилей - на 27% меньше, чем за такой же период прошлого года (77,3 тыс.).Их средний возраст составлял 11,1 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 65,5% (в прошлом году – 71,1%).Только в мае в стране зарегистрировано около 10,3 тыс. подержанных автомобилей - на 39,6% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 17 тыс.). Их средний возраст был 11 лет."Этот спад обусловлен охватившей страну пандемией коронавируса (COVID-19) и последствиями введенного из-за нее карантина. Невзирая на это, майский спад был значительно ниже апрельского, составлявшего целых 59,4%", – говорится в сообщении.* * *Находящийся в госуправлении оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta готовится купить судно-хранилище СПГ Independence или приобрести другое похожее судно и привлечет с этой целью экспертов.Компания объявила публичную рыночную консультацию по поводу будущего конкурса экспертов в области права. Его победитель поможет компании подготовить стратегию приобретения судна, а также управления и надзора, и договора, говорится в сообщении."Для реализации проекта требуются специфические компетенции, такие, как судовых брокеров, специалистов в классификации судов, а также юристов, специализирующихся в промышленности судов СПГ. Именно поэтому мы пытаемся привлечь внешних экспертов", – отметил в пресс-релизе глава Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.По договору, до конца 2024 года Klaipedos nafta должна приобрести судно СПГ с оборудованием регазификации, избрав экономически наиболее выгодный вариант.С 2014 года компания арендует судно-хранилище Independence у норвежской компании Hoegh LNG. Договор завершится в 2024 году.Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставил компании до 160 млн евро на приобретение судна-хранилища, чтобы снизить затраты на содержание терминала до 2044 года.* * *Принадлежащая группе предпринимателя Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group компания BAA Training и государственная Компания развития гражданской авиации и инвестиций Хэнаня (HNCA) открыли в Китае новый центр обучения пилотов в Китае открыла центр обучения пилотов BAA Training China.В центре будут оборудованы шесть симуляторов полета типа Boeing и Airbus, за год центр сможет готовить 4 тыс. пилотов, сообщила BNS Avia Solutions Group."Невзирая на отмечаемую тенденцию экономического спада в авиационном секторе, мы ожидаем позитивный прорыв в авиаиндустрии в недалеком будущем, я также убежден, что авиация, как один из поощряющих экономику факторов, восстановится и быстро будет развиваться далее", – отметил в пресс-релизе Г. Жемялис.Учебный центр был учрежден на основании франчайзинга, он был создан в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу.Летом прошлого года сообщалось, что Avia Solutions Group вместе с HNCA планируют инвестировать в учебный центр 53 млн евро.BAA Training China– второй центр обучения пилотов, учрежденный литовской компанией в регионе Азии и Тихого океана: с сентября 2019 года во Вьетнаме действует BAA Training Vietnam. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии