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Оппозиция призывает главу Минэнрего Литвы отстраниться от переговоров по БелАЭС

Жигимантас Павилёнис


Представители литовской оппозиции призвали министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса отстраниться от переговоров ро доступу на территорию Литву электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, иначе они намерены начать сбор подписей под интерпелляцией министру.

Они также считают необходимым вовлечение президента Гитанаса Науседы.

"Сегодня у нас имеется парадоксальная ситуация, когда по непонятным причинам министр энергетики Ж. Вайчюнас защищает позицию, которая неблагоприятна для Литвы, а также, кажется, активно ищет способы открытия пути коммерческим потокам белорусской электроэнергии через территорию Литвы. К такому положению нельзя относиться терпимо, поэтому Ж. Вайчюнас должен быть срочно заменен на переговорах", – заявил на пресс-конференции в понедельник представитель оппозиционных консерваторов Жигимантас Павилёнис.
"Если не будет услышан этот призыв, я полагаю, что с коллегами в сейме мы начнем собирать подписи под интерпелляцией ему", – сказал депутат.

По словам представителей оппозиции, переговорщики Литвы не реализуют стремление ограничить доступ электроэнергии с БелАЭС в страны Балтии и другие страны ЕС.

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В прошлом году в Литве росло использование энергоресурсов, страна остается зависимой от импортируемой электроэнергии.

Показатель энергетической зависимости в прошлом году вырос на 1,7 проц. пункта до 75,8% и все еще значительно превышал средний показатель в Евросоюзе, который в 2018 году достигал 55,7%, сообщил Департамент статистики Литвы.

По предварительным данным, совокупные затраты на топливо и в стране и затраты на энергию в 2019 году составили 7,76 млн тонн в нефтяном эквиваленте, а по сравнению с 2018 годом, они выросли на 0,2%. В прошлом году основную часть затрат страны на топливо и энергию составили расходы на нефть и нефтепродукты (39,1%), а также на природный газ (на 24%).

Возобновляемые энергоресурсы и электроэнергия составили соответственно 20,2% и 10,3%, еще 6,4% составил каменный уголь, торф и прочие ископаемые.

В прошлом году потребность Литвы в электроэнергии выросла на 1,3% и составила 13,3 тераватт-часов: импортировано – 70,2%, произведено – 3,97 тераватт-часа – на 13% больше, чем в 2018 году.

Конечное потребление электроэнергии за год сократилось на 0,6%.
BNS
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС, Жигимантас Вайчюнас
География: Литва
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добавлена сегодня, 15 июня, 13:20

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