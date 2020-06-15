Загрузка... Коронакризис: важнейшие новости минувших выходных в Литве 🔊 Воспроизвести



BNS представляет обзор важнейших новостей о коронакризисе в Литве за минувшие выходные дни:



Распространение вируса. В выходные дни были подтверждены 12 случаев заражения вирусом. Десять из них в Вильнюсском районе, по одному – в Утянском и Тяльшяйском. Три случая связаны с зарубежными поездками: в Россию, Швецию и Данию. Четыре заболевания связаны с работниками столичной клиники "Сантарос", а три среди участников праздника, проходившего в Кальвяляй (Вильнюсский район).



а минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть от него, общее число случаев составило 1773, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 258 человек, выздоровели 1429 человек. На изоляции сейчас находятся 316 человек. В выходные дни были подтверждены 12 случаев заражения вирусом. Десять из них в Вильнюсском районе, по одному – в Утянском и Тяльшяйском. Три случая связаны с зарубежными поездками: в Россию, Швецию и Данию. Четыре заболевания связаны с работниками столичной клиники "Сантарос", а три среди участников праздника, проходившего в Кальвяляй (Вильнюсский район).а минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть от него, общее число случаев составило 1773, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.Сейчас в Литве больны коронавирусом 258 человек, выздоровели 1429 человек. На изоляции сейчас находятся 316 человек. Также сообщается, что от коронавируса скончались 76 человек. По данным на воскресенье жертв этого вируса было 75. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 ввозных случаев.



За минувшие сутки проверено 1608 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 365 тыс. 136.



Список стран. На этой неделе по-прежнему запрещено прибывать в Литву из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства по причине высокой заболеваемости вирусом в этих странах. Иностранцам, прибывающим из Бельгии, нужно будет провести две недели в изоляции. Граждане Литвы могут возвращаться из всех стран, однако при возвращении из упомянутых государств требуется 14-дневная самоизоляция.



Пограничный контроль. С отменой погранконтроля с полудня субботы значительно вырос поток легковых автомобилей, следующих в Польшу и из нее. Пограничники утверждают, что поток легковых автомобилей в обе стороны вырос до десяти раз, по сравнению с периодом, когда из-за карантина он действует.



Важные новости, не связанные с коронавирусом:



* В воскресенье в Литве был День траура и надежды. На церемонии в память о ссыльных и политических беженцах в Вильнюсе, у Памятника участникам борьбы за свободу президент Гитанас Науседа обратил внимание на призывы, звучавшие в Госдуме РФ, отозвать решение об осуждении пакта Молотова-Риббентропа, принятое в 1989 году. По его словам, чем глубже историческое сознание соседа грязнет в фальсификациях, забытье и коме, ем важнее становится способность жителей Литвы к исторической памяти.



*В субботу удаленно состоялся съезд Партии свободы, на котором был утвержден список кандидатов в сейм, часть одномандатников и избирательная программа. Политическую силу, которая впервые будет участвовать в парламентских выборах, поведет депутат Аушрине Армонайте, второй в списке – правозащитник Томас Витаутас Раскявичюс, третья эксперт по болезням зависимости и политике превенции наркотиков Моргана Даниеле.



*В сейме рассматривается учреждение новой награды – звезды им. Александраса Стульгинскиса, которая будет вручаться бывшим политикам за вклад в развитие демократии. С этой идеей выступил спикер Викторас Пранцкетис. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 231 раз Комментарии