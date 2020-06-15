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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Движение на границе Литвы и Польши выросло почти в десять раз
После отмены погранконтроля, движение легковых автомобилей на литовско-польской границе значительно выросло.
"Выросло с обеда вчерашнего дня, потоки выросли в разы. Легковые автомобили идут непрерывным потоком", – сказал в воскресенье BNS глава отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
Пограничники отмечают, что поток легковых автомобилей в обе стороны увеличился почти в десять раз по сравнению с периодом, когда действовал погранконтроль.
По словам Г. Мишутиса, никаких инцидентов на границе не фиксировалось.
В пятницу Литва и Польша вновь открыли границы для друг друга, которые были закрыты в марте с целью обуздать распространение коронавируса.
В честь отмены временного погранконтроля, на пограничном посту в Кальварии встретились премьеры двух стран Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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