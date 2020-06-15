Движение на границе Литвы и Польши выросло почти в десять раз 🔊 Воспроизвести



После отмены погранконтроля, движение легковых автомобилей на литовско-польской границе значительно выросло.



"Выросло с обеда вчерашнего дня, потоки выросли в разы. Легковые автомобили идут непрерывным потоком", – сказал в воскресенье BNS глава отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.



Пограничники отмечают, что поток легковых автомобилей в обе стороны увеличился почти в десять раз по сравнению с периодом, когда действовал погранконтроль.



По словам Г. Мишутиса, никаких инцидентов на границе не фиксировалось.



В пятницу Литва и Польша вновь открыли границы для друг друга, которые были закрыты в марте с целью обуздать распространение коронавируса.



В честь отмены временного погранконтроля, на пограничном посту в Кальварии встретились премьеры двух стран Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий. После отмены погранконтроля, движение легковых автомобилей на литовско-польской границе значительно выросло."Выросло с обеда вчерашнего дня, потоки выросли в разы. Легковые автомобили идут непрерывным потоком", – сказал в воскресенье BNS глава отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.Пограничники отмечают, что поток легковых автомобилей в обе стороны увеличился почти в десять раз по сравнению с периодом, когда действовал погранконтроль.По словам Г. Мишутиса, никаких инцидентов на границе не фиксировалось.В пятницу Литва и Польша вновь открыли границы для друг друга, которые были закрыты в марте с целью обуздать распространение коронавируса.В честь отмены временного погранконтроля, на пограничном посту в Кальварии встретились премьеры двух стран Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 186 раз Комментарии