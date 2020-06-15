В Литве снизилась доступность жилья на фоне карантина 🔊 Воспроизвести © Depositphotos



Последние две недели марта заморозили рынок жилья, повлиял на доступность и рост цен во многих городах. В Литве на фоне карантина снизился индекс доступности жилья, сообщает



Экономисты отмечают, что во время карантина количество сделок резко сократилось, но паники не было, поэтому значительного изменения цен и долгосрочного снижения не прогнозируется.



Старший экономист Swedbank Витенис Шимкус отметил, что хотя карантин последних двух недель марта заморозил рынок жилья, начало года ознаменовалось особенно сильным началом - рынок жилья был активным, число сделок и цены на жилье продолжали расти. Из-за относительно быстрого роста цен на жилье его доступность снизилась во многих городах страны. Последние две недели марта заморозили рынок жилья, повлиял на доступность и рост цен во многих городах. В Литве на фоне карантина снизился индекс доступности жилья, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Swedbank.Экономисты отмечают, что во время карантина количество сделок резко сократилось, но паники не было, поэтому значительного изменения цен и долгосрочного снижения не прогнозируется.Старший экономист Swedbank Витенис Шимкус отметил, что хотя карантин последних двух недель марта заморозил рынок жилья, начало года ознаменовалось особенно сильным началом - рынок жилья был активным, число сделок и цены на жилье продолжали расти. Из-за относительно быстрого роста цен на жилье его доступность снизилась во многих городах страны. В Вильнюсе рынок жилья был особенно активным. Начало года обычно медленное, но из-за теплой зимы и хорошей финансовой ситуации жители столицы особенно активно покупали квартиры в январе и феврале.



Эта активность также отразилась на ценах - жилье в Вильнюсе подорожало на 12 процентов. На это сильно повлияла изменяющаяся структура продаж, так как впервые с 2008 года в Вильнюсе было продано больше новых квартир, чем старых.



Шимкус отмечает, что аналогичные тенденции были зафиксированы и в Каунасе - рынок жилья в этом городе был достаточно активным, количество сделок росло, а новые квартиры были проданы на целых 40 процентов больше, чем года назад.



Клайпедский рынок жилья был наименее активным в первом квартале года, в этом городе было заключено почти 15 процентов сделок меньше, чем год назад.



Индекс доступности жилья, рассчитанный Swedbank в Клайпеде, достиг 198 баллов, или, другими словами, жители Клайпеды заработали вдвое больше дохода, чем минимум, необходимый для покупки среднего жилья.



По словам Шимкуса, в целом, пандемия в конце первого квартала этого года не потрясла рынок жилья. В апреле, в разгар карантина, количество транзакций сократилось примерно на четверть по сравнению с тем же периодом год назад. Тем не менее, появляется все больше и больше признаков того, что восстановление будет довольно быстрым, отмечает экономист.



"Индекс доступности жилья, даже с небольшим снижением, остается близким к рекордным максимумам, поэтому покупатели, которые не боятся за свои доходы, остаются активными", - пояснил, в свою очередь, главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.



По его словам, крупные государственные инвестиции в инфраструктуру и реновации могут привести к росту цен на строительство. И люди, у которых есть сбережения, увидят еще меньше альтернатив для использования своих денег и, вероятно, не отвернутся от рынка недвижимости.



В Литве с 17 июня снимают карантин. По последним данным, в стране количество заболевших коронавирусом превысило 1765, выздоровели 1427 человек, а скончались - 75.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: статистика, расходы, жилье География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии