Российские гостиницы и отели обяжут отчитываться о заселении неженатых пар в один номер 🔊 Воспроизвести



Роспотребнадзор обязал отели и гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. Об этом сообщает



В рекомендациях ведомства подчёркивается, что людей стоит размещать "одноместно или семейно". Если в одном номере окажется пара без штампа в паспорте или группа друзей, гостиницам придётся отчитываться.



Несмотря на предъявленные требования, глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин выразил уверенность в том, что отели и гостиницы найдут лазейку для выхода из ситуации. В частности, они могут воспользоваться существующим в перечне пунктом о сопровождающих.



— То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а сопровождающим может быть кто угодно. Конечно же, гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей, — предположил он.



Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гостиницам не заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом, потому что это создаёт риски инфицирования при тесном контакте.



Там пояснили, что пункт рекомендаций звучит так: «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного». Роспотребнадзор обязал отели и гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на "Российскую газету".В рекомендациях ведомства подчёркивается, что людей стоит размещать "одноместно или семейно". Если в одном номере окажется пара без штампа в паспорте или группа друзей, гостиницам придётся отчитываться.Несмотря на предъявленные требования, глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин выразил уверенность в том, что отели и гостиницы найдут лазейку для выхода из ситуации. В частности, они могут воспользоваться существующим в перечне пунктом о сопровождающих.— То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а сопровождающим может быть кто угодно. Конечно же, гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей, — предположил он.Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гостиницам не заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом, потому что это создаёт риски инфицирования при тесном контакте.Там пояснили, что пункт рекомендаций звучит так: «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного». life.ru Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: контроль, отели, заселение, карантин, распространение, пары, коронавирус География: Россия — статья прочитана 162 раза Комментарии