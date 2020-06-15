DE: последнее предупреждение — Джонсон сообщит ЕС, что брексит завершится по расписанию 🔊 Воспроизвести Reuters



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен сообщить ЕС, что Лондон откажется от переходного периода по брекситу 1 января даже в том случае, если стороны не договорятся о торговом соглашении, пишет Daily Express. Как отмечает издание, в случае провала переговоров с последующим отказом Великобритании от продления переходного периода, Лондон и Брюссель начнут торговать согласно правилам ВТО, что означает введение взаимных пошлин на импорт.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается предупредить Европейский союз о том, что Лондон откажется от переходного периода по брекситу 1 января следующего года «в любом случае», пишет Daily Express.



Несмотря на то, что Великобритания официально покинула ЕС 31 января, она следует условиям соглашения о переходном периоде, согласно которому она по-прежнему вносит средства в бюджет ЕС, а также соблюдает европейские правила. Но такому режиму должен прийти конец 1 января; тем нем менее Великобритания вправе попросить о продлении переходного периода. Однако во вторник глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув уведомил ЕС, что Британия не намерена воспользоваться этой возможностью. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается предупредить Европейский союз о том, что Лондон откажется от переходного периода по брекситу 1 января следующего года «в любом случае», пишет Daily Express.Несмотря на то, что Великобритания официально покинула ЕС 31 января, она следует условиям соглашения о переходном периоде, согласно которому она по-прежнему вносит средства в бюджет ЕС, а также соблюдает европейские правила. Но такому режиму должен прийти конец 1 января; тем нем менее Великобритания вправе попросить о продлении переходного периода. Однако во вторник глава секретариата кабинета министров Майкл Гоув уведомил ЕС, что Британия не намерена воспользоваться этой возможностью.



Вместе с тем, некоторые эксперты считают, что Великобритания и ЕС могут начать «подпольные» переговоры, или, иными словами, активный диалог без его освещения в СМИ.



Однако один правительственный чиновник отметил по этому поводу следующее: «ЕС не спешило соглашаться на ускорение графика переговоров и воротит нос от этих подпольных диалогов. Мы к этому никогда не стремились, и мы рады, что они согласились на разумный процесс, который может поспособствовать прогрессу… Но что бы ни произошло, к 1 января мы будем готовы снова вернуть себе контроль над нашими законами, границами и деньгами».



Переговоры между Брюсселем и Великобританией застопорились на обсуждении рыболовного права и требованиях ЕС о «равных условиях» для бизнеса. Однако евроскептики подозревают, что любой компромисс по этому вопросу будет означать, что Великобритания де-факто будет вынуждена следовать большому количеству европейских законов, не имея при этом возможности их оспорить. Вместо этого они настаивают на заключении соглашения о свободной торговле, которое было бы похоже на аналогичный договор между ЕС и Канадой.



Оригинал новости ИноТВ При этом, по данным The Sunday Telegraph, в понедельник Джонсон намерен подтвердить такую позицию во время переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Если Великобритания и ЕС не смогут договориться о торговой сделке, а переходный период не продлят, то стороны будут вести торговлю согласно правилам ВТО. Это означает, что Лондон и Брюссель введут взаимные пошлины на импорт.Вместе с тем, некоторые эксперты считают, что Великобритания и ЕС могут начать «подпольные» переговоры, или, иными словами, активный диалог без его освещения в СМИ.Однако один правительственный чиновник отметил по этому поводу следующее: «ЕС не спешило соглашаться на ускорение графика переговоров и воротит нос от этих подпольных диалогов. Мы к этому никогда не стремились, и мы рады, что они согласились на разумный процесс, который может поспособствовать прогрессу… Но что бы ни произошло, к 1 января мы будем готовы снова вернуть себе контроль над нашими законами, границами и деньгами».Переговоры между Брюсселем и Великобританией застопорились на обсуждении рыболовного права и требованиях ЕС о «равных условиях» для бизнеса. Однако евроскептики подозревают, что любой компромисс по этому вопросу будет означать, что Великобритания де-факто будет вынуждена следовать большому количеству европейских законов, не имея при этом возможности их оспорить. Вместо этого они настаивают на заключении соглашения о свободной торговле, которое было бы похоже на аналогичный договор между ЕС и Канадой. russian.rt.com Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 228 раз Комментарии