Le Figaro: президент Польши сравнил «идеологию ЛГБТ» с «нео-большевизмом» 🔊 Воспроизвести Reuters



Президент Польши Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок, резко высказался по поводу защиты прав сексуальных меньшинств. Как отмечает Le Figaro, таким образом он, вероятно, пытается набрать голоса более традиционно настроенной части польского общества и заручиться поддержкой Католической церкви.



Президент Польши Анджей Дуда назвал «идеологию ЛГБТ» такой же, как «нео-большевизм», пишет Le Figaro. По его словам, в коммунистические времена детям навязывали коммунистическую идеологию, большевизм. А сегодня то, чему их учат, похоже на нео-большевизм. «Нас пытаются заставить поверить, что речь идёт о людях, но это просто идеология», — приводит издание слова Дуды о правах меньшинств. Президент Польши Анджей Дуда назвал «идеологию ЛГБТ» такой же, как «нео-большевизм», пишет Le Figaro. По его словам, в коммунистические времена детям навязывали коммунистическую идеологию, большевизм. А сегодня то, чему их учат, похоже на нео-большевизм. «Нас пытаются заставить поверить, что речь идёт о людях, но это просто идеология», — приводит издание слова Дуды о правах меньшинств.



В среду Дуда подписал «Семейную хартию», которая должна поддерживать традиционную польскую семью и «защищать детей от идеологии ЛГБТ». Она также запрещает её распространение через общественные институты. Как напоминает автор статьи, вопрос ЛГБТ уже был центральным во время предвыборной кампании в октябре. Тогда ряд районов Польши провозгласили себя «зоной, свободной от идеологии ЛГБТ».



Оригинал новости ИноТВ Издание отмечает, что 28 июня в Польше пройдут выборы, а сам Дуда сейчас лидирует по опросам. Он представляет националистическую консервативную партию, и тема ЛГБТ может принести ему поддержку сильной Католической церкви и традиционалистской части польского общества. При этом его конкурент Рафал Тшасковский набирает всё больше голосов, а если между ними состоится второй тур, то их шансы могут сравняться.В среду Дуда подписал «Семейную хартию», которая должна поддерживать традиционную польскую семью и «защищать детей от идеологии ЛГБТ». Она также запрещает её распространение через общественные институты. Как напоминает автор статьи, вопрос ЛГБТ уже был центральным во время предвыборной кампании в октябре. Тогда ряд районов Польши провозгласили себя «зоной, свободной от идеологии ЛГБТ». russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, пропаганда, ЛГБТ, критика, Дуда География: Польша — статья прочитана 68 раз Комментарии