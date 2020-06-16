«Белорусские мотивы» в Шальчининкай /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







Открыть в Шальчининкай художественную выставку под названием «Белорусские мотивы» Объединение белорусских общественных организаций Литвы планировало уже давно. Но в виду сложившейся ситуации в Литве и в мире, это событие смогло состояться только в конце прошлой недели.



В уютном зале Центра культуры свои работы представили 15 широко известных в Литве мастеров, работающие в различных техниках и жанрах. Также на выставке есть картины Виктора Лукьяна, представителя Беларуси из соседнего города Лида.



Непонятно, что больше повлияло на общее настроение: то ли люди соскучились по культурным мероприятиям за долгих 3 месяца карантина, то ли произошло объединение близких по духу людей, но официальное открытие выставки прошло в очень тёплой и дружеской обстановке. В уютном зале Центра культуры свои работы представили 15 широко известных в Литве мастеров, работающие в различных техниках и жанрах. Также на выставке есть картины Виктора Лукьяна, представителя Беларуси из соседнего города Лида.Непонятно, что больше повлияло на общее настроение: то ли люди соскучились по культурным мероприятиям за долгих 3 месяца карантина, то ли произошло объединение близких по духу людей, но официальное открытие выставки прошло в очень тёплой и дружеской обстановке.



Ансамбль под руководством Францишка Мицкелевича задорно исполнил несколько белорусских песен. Общий настрой поддержали и представители белорусской общины «Вильня» из города Вильнюса: ученица 11 класса Лаздинайской школы Фивея Юрчик проникновенно, с элементами народного танца, не столько исполнила, сколько прожила практически народную песню «Купалинка» (автор слов - Михась Чарот).



Завершил музыкальную часть открытия выставки Сергей Шеремет, исполнив лирическую бардовскую песню на белорусском языке.



По окончанию музыкальной части посол Республики Беларусь в Литве Валерий Барановский поздравил присутствующих с открытием такой масштабной выставки. Тем более, что она является практически первой после окончания карантина.



Он пожелал участникам выставки, которая была посвящена приближающемуся Дню независимости Республики Беларусь, всяческих творческих успехов.







От имени принимающей стороны участников выставки приветствовала Беата Петкевич, заместитель мэра города Шальчининкай. В заключение официальной части председатель Совета Объединения белорусских общественных организаций Литвы Николай Логвин и куратор выставки Валерий Серёгин вручили художникам памятные дипломы, а директор Центра культуры Гражина Забараускайте подарила им цветы.



Одно лишь перечисление участников выставки давало понять, что живопись здесь представлена в широком формате, на очень высоком уровне. Ведь её участники являются представителями Союза художников Литвы и Союза художников Беларуси (Владимир Голуб, Романас Борисовас, Виктор Лукьян, Леонид Хлудок, Юозас Пранцкявичус, Анжей Балахович), Союза польских художников - Станислав Пляуго, Союза русских литераторов и художников Литвы «РАРОГ» (Татьяна Мазаева, Наталья Рябчук, Юрий Вытегоров, Виктор Ивановский, Валерий Зубаков, Богдан Бродовский), а также фотохудожники Анжела Юрчик и Сергей Шеремет. А Борис Шандроха, только недавно взявший в руки кисти, не потерялся в этой компании, запечатлев виды родного края Коссово - родины князей Сапег и Тадеуша Касцюшки.



После окончания торжественной части все смогли пообщаться и обсудить понравившиеся работы. Приятным сюрпризом для организаторов выставки явилось приветствие иерея Олега Приставко, настоятеля православного прихода города.







Душевным акцентом стало и поздравление специального гостя выставки – известного в Литве журналиста Николая Жукова с его 66-летием. Давнему другу художников и газеты «Обзор» от имени организаторов выставки был вручён памятный подарок.



Думаю, что настроение тепла и гостеприимства сохранится в этом прекрасном зале до окончания работы выставки.



Будем рады видеть всех любителей искусства в Центре культуры Шальчининкай на выставке "Белорусские мотивы».а она будет работать до 31 июля.



Валерий СЕРЁГИН,



член правления белорусской общины «Вильня» (Вильнюс),



специально для «Обзора»



Фоторепортаж - Валерия Зубакова







Торжественная часть началась выступлением вокального коллектива белорусского культурного центра «Ранiца» (председатель Регина Дмуховская) города Шальчининкай.Ансамбль под руководством Францишка Мицкелевича задорно исполнил несколько белорусских песен. Общий настрой поддержали и представители белорусской общины «Вильня» из города Вильнюса: ученица 11 класса Лаздинайской школы Фивея Юрчик проникновенно, с элементами народного танца, не столько исполнила, сколько прожила практически народную песню «Купалинка» (автор слов - Михась Чарот).Завершил музыкальную часть открытия выставки Сергей Шеремет, исполнив лирическую бардовскую песню на белорусском языке.По окончанию музыкальной части посол Республики Беларусь в Литве Валерий Барановский поздравил присутствующих с открытием такой масштабной выставки. Тем более, что она является практически первой после окончания карантина.Он пожелал участникам выставки, которая была посвящена приближающемуся Дню независимости Республики Беларусь, всяческих творческих успехов.От имени принимающей стороны участников выставки приветствовала Беата Петкевич, заместитель мэра города Шальчининкай. В заключение официальной части председатель Совета Объединения белорусских общественных организаций Литвы Николай Логвин и куратор выставки Валерий Серёгин вручили художникам памятные дипломы, а директор Центра культуры Гражина Забараускайте подарила им цветы.Одно лишь перечисление участников выставки давало понять, что живопись здесь представлена в широком формате, на очень высоком уровне. Ведь её участники являются представителями Союза художников Литвы и Союза художников Беларуси (Владимир Голуб, Романас Борисовас, Виктор Лукьян, Леонид Хлудок, Юозас Пранцкявичус, Анжей Балахович), Союза польских художников - Станислав Пляуго, Союза русских литераторов и художников Литвы «РАРОГ» (Татьяна Мазаева, Наталья Рябчук, Юрий Вытегоров, Виктор Ивановский, Валерий Зубаков, Богдан Бродовский), а также фотохудожники Анжела Юрчик и Сергей Шеремет. А Борис Шандроха, только недавно взявший в руки кисти, не потерялся в этой компании, запечатлев виды родного края Коссово - родины князей Сапег и Тадеуша Касцюшки.После окончания торжественной части все смогли пообщаться и обсудить понравившиеся работы. Приятным сюрпризом для организаторов выставки явилось приветствие иерея Олега Приставко, настоятеля православного прихода города.Душевным акцентом стало и поздравление специального гостя выставки – известного в Литве журналиста Николая Жукова с его 66-летием. Давнему другу художников и газеты «Обзор» от имени организаторов выставки был вручён памятный подарок.Думаю, что настроение тепла и гостеприимства сохранится в этом прекрасном зале до окончания работы выставки.Будем рады видеть всех любителей искусства в Центре культуры Шальчининкай на выставке "Белорусские мотивы».а она будет работать до 31 июля. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: выставка, Шальчининкай, «Белорусские мотивы» — статья прочитана 216 раз Комментарии