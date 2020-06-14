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В Польше назвали «недоразумением» случайное вторжение своих военных в Чехию
Случайное вторжение польских пограничников на территорию Чехии в мае нынешнего года является «недоразумением». Такой комментария 14 июня дали в МИД Чехии телеканалу CNN в связи с произошедшим, сообщает ИА REGNUM.
Уточняется, что представители ВС Польши располагались возле пограничного населенного пункта на чешско-польской границе Пельгржимов, располагающегося на малонаселенной сельской территории Чехии, и вели охрану границы своей страны, после её закрытия из-за пандемии коронавирусной инфекции. В конце мая ими случайно была пересечена граница и из-за этого закрыт доступ чешским гражданам в местную церковь.
«Установка пограничного патруля стала результатом недоразумения, а не преднамеренных действий. Ситуация была быстро исправлена и разрешена в том числе со стороны Чехии», — говорится в сообщении польского МИД, при этом в нем указывается, как долго польские военные располагались на чешской территории.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Польши приняло решение об открытии с 13 июля границ со странами, входящими в состав Евросоюза.
Категории: в Европе
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