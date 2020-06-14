На Янтарном комбинате накануне Дня России добыли три самородка 🔊 Воспроизвести "Россиянин - 2020"







Тройку янтарных рекордсменов добыли вечером 11 июня работники Приморского карьера. Столь массовой находки в истории комбината еще не было.



На Калининградском янтарном комбинате (входит в Госкорпорацию Ростех) в четверг, 11 июня, добыли три янтарных самородка. Примечательно, что все уникальные камни были обнаружены с небольшой разницей во времени под конец рабочей смены. В честь праздника – Дня России – янтарная тройка получила символичные названия.



Самородку весом 1320 граммов присвоено имя «Россиянин-2020». Он имеет почти овальную форму и относительно гладкую поверхность. Второй камень, весом 1240 граммов, получил имя «Россиянка-2020». По форме самородок, имеющий почти ровные грани, напоминает куб. Третий самородок ромбовидной формы с ребристой поверхностью – самый маленький из трёх: его вес составляет 1000 граммов. Уникальный камень назвали «Янтарёнком». На Калининградском янтарном комбинате (входит в Госкорпорацию Ростех) в четверг, 11 июня, добыли три янтарных самородка. Примечательно, что все уникальные камни были обнаружены с небольшой разницей во времени под конец рабочей смены. В честь праздника – Дня России – янтарная тройка получила символичные названия.Самородку весом 1320 граммов присвоено имя «Россиянин-2020». Он имеет почти овальную форму и относительно гладкую поверхность. Второй камень, весом 1240 граммов, получил имя «Россиянка-2020». По форме самородок, имеющий почти ровные грани, напоминает куб. Третий самородок ромбовидной формы с ребристой поверхностью – самый маленький из трёх: его вес составляет 1000 граммов. Уникальный камень назвали «Янтарёнком».



Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. Они встречаются достаточно редко. Три года подряд Янтарному комбинату удавалось поддерживать высокий уровень добычи уникальных камней. Так, в 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 столь крупных экземпляров янтаря.



"Россиянин"







АО «Калининградский янтарный комбинат» образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



За более чем 70-летнюю историю комбината в янтарном карьере ни разу не находили в один и тот же день несколько самородков. При этом с начала добычного сезона, стартовавшего 18 мая, на комбинате добыто уже четыре уникальных янтарных образования. Напомним, первый был найден 26 мая. Благодаря рекордному весу в 2480 граммов и рисунку на поверхности в виде короны самородок был назван «Победителем», как символ скорой победы над пандемией коронавируса.Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. Они встречаются достаточно редко. Три года подряд Янтарному комбинату удавалось поддерживать высокий уровень добычи уникальных камней. Так, в 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 столь крупных экземпляров янтаря.образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Категории: в России, экономика Ключевые слова: День России, «Калининградский янтарный комбинат», россиянин, самородок, «Биржа «Санкт-Петербург» — статья прочитана 209 раз Комментарии