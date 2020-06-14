Родной язык – это мы сами! 🔊 Воспроизвести







Согласно современным исследованиям доказано, что малые языки исчезают сейчас быстрее, чем редкие растения. В настоящее время на грани исчезновения сегодня находится почти половина существующих языков. А ведь исчезновение языка – это или полное исчезновение народа, на нём говорящего, или окончательное растворение в других народах и культурах.



В Беларуси одной из немногих коммерческих компаний, озабоченной этой проблемой, является компания «Лидское пиво». Вся внутренняя документация компании, этикетки и реклама стали белорусскоязычными уже 5 лет тому назад. Кроме проведения фестиваля «Литбир», компания ратует за сохранение исторического наследия Беларуси и поддержку языка.



Проект «Общий диктант» - один из главных социальных проектов компании. В этом году он проходил 6 июня. Почти 3 тысячи человек из более чем 20 стран зарегистрировались на сайте компании. В Беларуси одной из немногих коммерческих компаний, озабоченной этой проблемой, является компания «Лидское пиво». Вся внутренняя документация компании, этикетки и реклама стали белорусскоязычными уже 5 лет тому назад. Кроме проведения фестиваля «Литбир», компания ратует за сохранение исторического наследия Беларуси и поддержку языка.Проект «Общий диктант» - один из главных социальных проектов компании. В этом году он проходил 6 июня. Почти 3 тысячи человек из более чем 20 стран зарегистрировались на сайте компании.



Ведь эта инициатива компании предоставляет возможность каждому написавшему диктант не только проверить свои знания в белорусском языке, но и внести личный вклад в борьбу с COVID-19 на белорусской земле: за каждого написавшего диктант ОАО «Лидское пиво» перечислит 5 BYN на благотворительный счет Минздрава Беларуси, а также отдельные суммы за всех, кто получит 9 и 10 баллов по итогам диктанта. Белорусы Клайпеды помнят и любят свой родной язык и готовы поддержать любой проект, который может принести хоть маленькую, но ощутимую пользу их Родине.











Родной язык... Уже от одного этого словосочетания веет материнской любовью, тёплым воспоминанием о домашнем очаге, радостью встреч с дорогими и близкими людьми. Знание родного языка дает человеку и чувство уверенности в себе, и чувство гордости за достижения в области духовной культуры своего народа. Все это очень важно для каждого человека.



Не случайно двадцать лет тому назад с целью защиты языкового и культурного многообразия дату 21 февраля ЮНЕСКО внесло в календарь как Международный день родного языка. И это всегда прекрасный повод для встреч с земляками, если человек в силу самых разных обстоятельств живёт за пределами своей родины.



Хорошей традицией этого дня у многих народов стало написание диктанта на родном языке. Белорусы Клайпеды более 5 лет с волнением и трепетом собираются в этот день в уютном зале городского Центра национальных культур, чтобы освежить свои знания родного языка и вновь осознать, что родной язык – это великая ценность, а владение им – большое счастье.



По результатам проверки диктанта текущего года самыми грамотными среди членов общины оказались Елена Волочко, Валентина Снигур, Елена Мирончик, Мария Бартусявичене, Сергей Батютов, Игорь Шиковец и Ирина Мильковская. Хвала им и честь!







Воспользовавшись поводом для новой встречи, Николай Логвин (председатель общины и одновременно Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде) наградил некоторых из них памятными призами. А как говорится, лучший подарок – это книга. Тем более, если она - на родном белорусском языке.



Фото Татьяны Волковой



Белорусская община «Крынiца» города Клайпеды также решили вместе с белорусами со всего мира сесть за виртуальную парту. Они решили сделать это централизованно, собравшись в актовом зале городского Центра национальных культур с соблюдением всех современных правил и норм безопасности. Пришло 16 человек, а некоторые писали диктант дома. Не смотря на то, что почти все из присутствовавших по разным обстоятельствам покинули родной край 30-50 лет тому назад и знаний языка из-за нехватки практики и постоянного на нём общения, значительно поубавилось, это не остановило участников.Ведь эта инициатива компании предоставляет возможность каждому написавшему диктант не только проверить свои знания в белорусском языке, но и внести личный вклад в борьбу с COVID-19 на белорусской земле: за каждого написавшего диктант ОАО «Лидское пиво» перечислит 5 BYN на благотворительный счет Минздрава Беларуси, а также отдельные суммы за всех, кто получит 9 и 10 баллов по итогам диктанта. Белорусы Клайпеды помнят и любят свой родной язык и готовы поддержать любой проект, который может принести хоть маленькую, но ощутимую пользу их Родине.Родной язык... Уже от одного этого словосочетания веет материнской любовью, тёплым воспоминанием о домашнем очаге, радостью встреч с дорогими и близкими людьми. Знание родного языка дает человеку и чувство уверенности в себе, и чувство гордости за достижения в области духовной культуры своего народа. Все это очень важно для каждого человека.Не случайно двадцать лет тому назад с целью защиты языкового и культурного многообразия дату 21 февраля ЮНЕСКО внесло в календарь как Международный день родного языка. И это всегда прекрасный повод для встреч с земляками, если человек в силу самых разных обстоятельств живёт за пределами своей родины.Хорошей традицией этого дня у многих народов стало написание диктанта на родном языке. Белорусы Клайпеды более 5 лет с волнением и трепетом собираются в этот день в уютном зале городского Центра национальных культур, чтобы освежить свои знания родного языка и вновь осознать, что родной язык – это великая ценность, а владение им – большое счастье.По результатам проверки диктанта текущего года самыми грамотными среди членов общины оказались Елена Волочко, Валентина Снигур, Елена Мирончик, Мария Бартусявичене, Сергей Батютов, Игорь Шиковец и Ирина Мильковская. Хвала им и честь!Воспользовавшись поводом для новой встречи, Николай Логвин (председатель общины и одновременно Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде) наградил некоторых из них памятными призами. А как говорится, лучший подарок – это книга. Тем более, если она - на родном белорусском языке. Наталья ДОМНЕНКО , специально для «Обзора» Категории: образование, общество, в странах Балтии Ключевые слова: диктант, Николай Логвин, белорусская община «Крынiца», COVID-19, «Лидское пиво», Минздрав Беларуси География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 297 раз Комментарии