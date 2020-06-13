Из-за вспышки коронавируса в Пекине частично введён режим военного времени 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY



Все дороги к торговым рядам перекрыты, а улицы оцеплены, сообщает



В районе пекинского рынка "Синьфади", где ранее выявили вспышку коронавирусной инфекции, введён особый механизм реагирования на ЧС. Об этом сегодня заявил и.о. главы районной администрации Чу Цзюньвэй.



— Мы ввели в действие механизм реагирования военного времени, мы приняли подобные меры, поскольку безопасность и здоровье населения превыше всего, — цитирует его слова ТАСС.



Накануне в городе выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Территория, где находится сам рынок, оцеплена, а все дороги, ведущие к нему, перекрыты. Сейчас там действует повышенный (второй) уровень контроля. В остальных же районах китайской столицы ввели менее высокий (третий) уровень реагирования. Кроме того, планируется ужесточить санэпидемиологический контроль в жилых комплексах района, а также провести массовую инспекцию всех ресторанов и магазинов.



Источником инфекции на рынке, по данным властей, стал лосось, поставленный с рынка морепродуктов "Цзиншань". Ведущие магазины Пекина и иностранные универмаги временно прекратили продажу рыбы. Все дороги к торговым рядам перекрыты, а улицы оцеплены, сообщает ЛАЙФ В районе пекинского рынка "Синьфади", где ранее выявили вспышку коронавирусной инфекции, введён особый механизм реагирования на ЧС. Об этом сегодня заявил и.о. главы районной администрации Чу Цзюньвэй.— Мы ввели в действие механизм реагирования военного времени, мы приняли подобные меры, поскольку безопасность и здоровье населения превыше всего, — цитирует его слова ТАСС.Накануне в городе выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Территория, где находится сам рынок, оцеплена, а все дороги, ведущие к нему, перекрыты. Сейчас там действует повышенный (второй) уровень контроля. В остальных же районах китайской столицы ввели менее высокий (третий) уровень реагирования. Кроме того, планируется ужесточить санэпидемиологический контроль в жилых комплексах района, а также провести массовую инспекцию всех ресторанов и магазинов.Источником инфекции на рынке, по данным властей, стал лосось, поставленный с рынка морепродуктов "Цзиншань". Ведущие магазины Пекина и иностранные универмаги временно прекратили продажу рыбы. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 114 раз Комментарии