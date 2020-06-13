Загрузка... Война чёрных и белых памятников. Новости от FITZROY на 13 июня 🔊 Воспроизвести John Sibley | Reuters



Ответный ход: в Бристоле статую чернокожего облили отбеливателем



Нет полиции — не будет мира



В Тулоне произошёл пожар на атомной подлодке



Польша и Швеция: далеко ли до пика?



“Подводной” Франции станет больше



Лондон: “Развод по плану”. Брюссель: “Можем ещё потянуть”



Подробнее на FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 172 раза Комментарии