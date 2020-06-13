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Война чёрных и белых памятников. Новости от FITZROY на 13 июня

John Sibley | Reuters


Ответный ход: в Бристоле статую чернокожего облили отбеливателем

Нет полиции — не будет мира

В Тулоне произошёл пожар на атомной подлодке

Польша и Швеция: далеко ли до пика?

“Подводной” Франции станет больше

Лондон: “Развод по плану”. Брюссель: “Можем ещё потянуть”

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 13 июня, 11:31

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