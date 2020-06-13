Президент Литвы поздравил Путина с Днем России 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Денис Абрамов



В пятницу в РФ отмечался 30-й, юбилейный, День России, который связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете России



Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России, сообщает



"Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, мира, процветания и благополучия", – говорится в сообщении.



В пятницу, 12 июня, в РФ отмечался День России. В этом году государственный праздник стал 30-м, юбилейным. В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая наделяла РСФСР полнотой власти во всех сферах государственной и общественной жизни. С 1991 года этот день стал нерабочим, с 1992-го – праздничным, а в 1994-м получил статус государственного праздника.



Свое нынешнее название День России получил в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс. Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на канцелярию президентского дворца."Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, мира, процветания и благополучия", – говорится в сообщении.В пятницу, 12 июня, в РФ отмечался День России. В этом году государственный праздник стал 30-м, юбилейным. В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая наделяла РСФСР полнотой власти во всех сферах государственной и общественной жизни. С 1991 года этот день стал нерабочим, с 1992-го – праздничным, а в 1994-м получил статус государственного праздника.Свое нынешнее название День России получил в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Россия, президент, праздник, поздравления, Науседа География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии