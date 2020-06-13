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Президент Литвы поздравил Путина с Днем России
В пятницу в РФ отмечался 30-й, юбилейный, День России, который связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете России
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на канцелярию президентского дворца.
"Глава государства пожелал всем россиянам здоровья, мира, процветания и благополучия", – говорится в сообщении.
В пятницу, 12 июня, в РФ отмечался День России. В этом году государственный праздник стал 30-м, юбилейным. В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая наделяла РСФСР полнотой власти во всех сферах государственной и общественной жизни. С 1991 года этот день стал нерабочим, с 1992-го – праздничным, а в 1994-м получил статус государственного праздника.
Свое нынешнее название День России получил в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс.
lt.sputniknews.ru
Ключевые слова: Россия, президент, праздник, поздравления, Науседа
География: Литва
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