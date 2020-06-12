В Китае новая вспышка CoViD-19 на рынке. Теперь в Пекине 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY



Источником заболевания стала рыба, привезённая с другой торговой точки, сообщает



На одном из крупнейших продуктовых рынков Пекина выявили вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщила газета "Синьцзинбао", сославшись на управляющего рынка. Отмечается, что новых случаев заражения в столице Китая не фиксировали уже два месяца.



Первым за медицинской помощью обратился 52-летний местный житель, который в последнее время никуда не выезжал из города. Это произошло накануне. Сегодня же коронавирус подтвердился ещё у двух жителей Пекина, работающих в Центре исследования мясной продукции. Источником заболевания стала рыба, привезённая с другой торговой точки, сообщает ЛАЙФ На одном из крупнейших продуктовых рынков Пекина выявили вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщила газета "Синьцзинбао", сославшись на управляющего рынка. Отмечается, что новых случаев заражения в столице Китая не фиксировали уже два месяца.Первым за медицинской помощью обратился 52-летний местный житель, который в последнее время никуда не выезжал из города. Это произошло накануне. Сегодня же коронавирус подтвердился ещё у двух жителей Пекина, работающих в Центре исследования мясной продукции. После этих случаев власти города начали эпидемиологическое расследование и выяснили, что источником инфекции стал лосось, прибывший на торговую точку с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Всех контактировавших с заражёнными продуктами поместили под карантин, первичные тесты показали отрицательный результат.



Сейчас мясные залы и залы с морепродуктами пекинского рынка временно не работают. Торговые ряды с фруктами и овощами продолжают работать в обычном режиме. Рынок же, с которого был поставлен заражённый лосось, закрыт полностью.



Напомним, что первая вспышка коронавируса также была зафиксирована на продуктовом рынке в китайском городе Ухани. Сейчас же эпидемия в Китае кончилась, а новые случаи заражения выявляются крайне редко, и чаще всего они оказываются ввозными из-за границы. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 427 раз Комментарии