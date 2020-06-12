Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнёра по расширенным возможностям Североатлантического альянса. Об этом он написал в своём Twitter, сообщает



Он выразил признательность партнёрам Киева по НАТО «за то, что они сделали это возможным».



«Украина наконец-то получает заслуженный статус партнёра по расширенным возможностям НАТО», — написал Кулеба.



Также глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина и НАТО «делают друг друга сильнее вместе».



Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.



Кулеба отметил, что некоторые учения альянса открыты только для его участников и для стран, имеющих статус партнёра расширенных возможностей. Также участники партнёрства получают более углублённый и быстрый обмен разведывательными данными с НАТО.



В конце мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2020 год. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнёра по расширенным возможностям Североатлантического альянса. Об этом он написал в своём Twitter, сообщает RT Он выразил признательность партнёрам Киева по НАТО «за то, что они сделали это возможным».«Украина наконец-то получает заслуженный статус партнёра по расширенным возможностям НАТО», — написал Кулеба.Также глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина и НАТО «делают друг друга сильнее вместе».Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.Кулеба отметил, что некоторые учения альянса открыты только для его участников и для стран, имеющих статус партнёра расширенных возможностей. Также участники партнёрства получают более углублённый и быстрый обмен разведывательными данными с НАТО.В конце мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2020 год. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: про, нато, конституция, членство, изменение, базы География: Украина — статья прочитана 150 раз Комментарии