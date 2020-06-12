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Елизавета II поздравила граждан РФ с Днём России



Она отметила, что с большим удовольствием направляет россиянам самые тёплые поздравления, сообщает ЛАЙФ.

Королева Великобритании Елизавета II поздравила граждан РФ с Днём России. Она пожелала всего наилучшего "в это трудное время".

— Я с большим удовольствием направляю самые тёплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время, — приводит её слова Telegram-канал Посольства Великобритании в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что королева Великобритании будет "скромно" праздновать свой 94-й день рождения. Традиционно Елизавета II отмечает два дня рождения в году. Первый — 21 апреля, в этот день она родилась, а второй — во вторую субботу июня, то есть уже завтра. В этот день в Лондоне проходит парад в честь монарха и массовые гулянья. Однако на фоне ситуации с коронавирусом всё пришлось отменить.
life.ru
Категории: политика, общество, в мире, история
Ключевые слова: Россия, праздник, королева, поздравления
География: Россия
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добавлена сегодня, 12 июня, 21:11

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