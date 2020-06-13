США захотели построить ледокольный флот 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Ted S. Warren



Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, сообщает



"Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства, направленном членам его администрации.



Трамп поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, главой Пентагона и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды и риски полярного ледокольного флота, состоящего "по меньшей мере из трех ледоколов тяжелого класса (PSC)". Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, сообщает РИА Новости "Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства, направленном членам его администрации.Трамп поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, главой Пентагона и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды и риски полярного ледокольного флота, состоящего "по меньшей мере из трех ледоколов тяжелого класса (PSC)". Кроме того, предполагается строительство ледоколов среднего класса, но их число не уточняется.



Трамп также распорядился изучить возможность аренды ледоколов у других стран на ближайшие годы, пока в стране не будет построен собственный ледокольный флот.



В настоящее время у США есть только один тяжелый ледокол Polar Star и один средний Healy.



Ранее МИД выразил обеспокоенность ростом активности стран НАТО в Арктике. В ведомстве обратили внимание на то, что неарктические государства — члены НАТО принимают военные арктические стратегии или выпускают доклады и другие документы, в которых оправдывается целесообразность присутствия вооруженных сил в этих широтах.



В Минобороны в прошлом году отмечали, что общее количество мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО в Арктике увеличилось на 17%, а разведдеятельность возросла на 15%. РИА Новости Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, США, туризм, планы, Арктика, освоение, ледоколы — статья прочитана 171 раз Комментарии