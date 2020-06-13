Загрузка... Американские военные чуть не отправили гиперзвуковую ракету в свободный полёт 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Zuma / Angelita M. Lawrence



Американские военные во время испытаний едва не отправили новую гиперзвуковую ракету в свободный полёт, но её удалось вовремя уничтожить. Об этом сообщает



— Предполагается, что ракета случайно отделилась от самолёта-носителя B-52 во время лётного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причины происшествия, которое, как полагают, было связано с самолётом из 419-й лётно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии, сейчас расследуются, — об этом говорится в материале издания.



Aviation Week уточняет, что данный инцидент мог произойти во время испытательных полётов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона Эдвардс или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейке.



Сообщается, что данная реактивная ракета является разработкой в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС США. В рамках программы, известной как HAWC, создаётся гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Уточняется, что эта программа отстаёт от плана на несколько месяцев. Американские военные во время испытаний едва не отправили новую гиперзвуковую ракету в свободный полёт, но её удалось вовремя уничтожить. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Aviation Week.— Предполагается, что ракета случайно отделилась от самолёта-носителя B-52 во время лётного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причины происшествия, которое, как полагают, было связано с самолётом из 419-й лётно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии, сейчас расследуются, — об этом говорится в материале издания.Aviation Week уточняет, что данный инцидент мог произойти во время испытательных полётов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона Эдвардс или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейке.Сообщается, что данная реактивная ракета является разработкой в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС США. В рамках программы, известной как HAWC, создаётся гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Уточняется, что эта программа отстаёт от плана на несколько месяцев. Загрузка... life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, ЧП, ракеты, бомбардировщик — статья прочитана 183 раза Комментарии