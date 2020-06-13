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Американские военные чуть не отправили гиперзвуковую ракету в свободный полёт
Американские военные во время испытаний едва не отправили новую гиперзвуковую ракету в свободный полёт, но её удалось вовремя уничтожить. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Aviation Week.
— Предполагается, что ракета случайно отделилась от самолёта-носителя B-52 во время лётного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причины происшествия, которое, как полагают, было связано с самолётом из 419-й лётно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии, сейчас расследуются, — об этом говорится в материале издания.
Aviation Week уточняет, что данный инцидент мог произойти во время испытательных полётов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона Эдвардс или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейке.
Сообщается, что данная реактивная ракета является разработкой в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС США. В рамках программы, известной как HAWC, создаётся гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Уточняется, что эта программа отстаёт от плана на несколько месяцев.
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life.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: США, ЧП, ракеты, бомбардировщик
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