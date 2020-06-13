Загрузка... Государство за пять месяцев не получило 581 млн евро запланированных доходов 🔊 Воспроизвести



Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы за пять месяцев года составили 3,938 млрд евро - на 581,3 млн евро (12,9%) меньше, чем прогнозировалось, и на 285,6 млн евро (6,8%) меньше, чем в январе-мае прошлого года.



Доходы госбюджета в этом году составили 3,146 млрд евро - на 559,3 млн евро (15,1%) меньше, чем прогнозировалось, и на 273,7 млн евро (8%) меньше, чем за пять месяцев 2019 года, сообщил Минфин предварительные данные.



Поступления от налогов в госбюджет в этом году составили 2,884 млрд евро - на 479,8 млн евро (14,3%) меньше, чем прогнозировалось. В мае поступления в госбюджет были 253,4 млн евро (на 29,2%) меньше, чем прогнозировалось.



Доходная часть госбюджета на 2020 год (без учета средств Евросоза) составляет 9,548 млрд евро, с учетом средств ЕС – 11,53 млрд евро. Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы за пять месяцев года составили 3,938 млрд евро - на 581,3 млн евро (12,9%) меньше, чем прогнозировалось, и на 285,6 млн евро (6,8%) меньше, чем в январе-мае прошлого года.Доходы госбюджета в этом году составили 3,146 млрд евро - на 559,3 млн евро (15,1%) меньше, чем прогнозировалось, и на 273,7 млн евро (8%) меньше, чем за пять месяцев 2019 года, сообщил Минфин предварительные данные.Поступления от налогов в госбюджет в этом году составили 2,884 млрд евро - на 479,8 млн евро (14,3%) меньше, чем прогнозировалось. В мае поступления в госбюджет были 253,4 млн евро (на 29,2%) меньше, чем прогнозировалось.Доходная часть госбюджета на 2020 год (без учета средств Евросоза) составляет 9,548 млрд евро, с учетом средств ЕС – 11,53 млрд евро. * * *



Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), входящая в госэнергохолдинг Ignitis grupe, не должна будет возмещать ущерб бывшему арендатору Вильнюсских теплосетей Vilniaus energija, находящейся в управлении французского концерна Veolia, которая утверждала, что ее дискриминировали по сравнению с другими термофикационными станциями.



ESO сообщила через Вильнюсскую биржу Nasdaq, что Апелляционный суд Литвы, решением принятым 11 июня, изменил решение Вильнюсского окружного суда от 28 января и отклонил иск Vilniaus energija.



"Суд признал, что компания не дискриминировала Vilniaus energija по сравнению с другими термофикационными электростанциями и в отношении балансирующего поставщика энергии, поэтому она не должна возмещать убытки, заявленные Vilniaus energija", – говорится в сообщении ESO.



В конце января Вильнюсский окружной суд (ВОС) частично удовлетворил иск Vilniaus energija и признал, что предприятие Vilniaus energija подвергалось дискриминации по сравнению с другими термофикационными электростанциями. Тогда суд присудил взыскать с ESO 2,2 млн евро – почти одну пяту запрошенной суммы. Однако столичный суд в январе отклонил просьбу Vilniaus energija признать, что оно подвергалось дискриминации в отношении балансирующего поставщика энергии, и возместить понесенные в этой связи убытки.



Спор возник о том, что предприятие ESO (бывшее Lesto) при скупке в 2014–2015 годах электроэнергии у предоставлявших соответствующие общественным интересам услуги производителей могло дискриминировать Vilniaus energija.



Литовский апелляционный суд в ноябре 2018 года также отметил, что ESO не представило данные о договорах с Lietuvos energijos gamyba (сейчас Ignitis gamyba), о приобретении электроэнергии у импортеров, хотя суд первой инстанции обязал это сделать.



Компания Vilniaus energija просила отсудить у ESO в ее пользу 6,339 млн евро за 2014 год и 4,371 млн евро – за 2015 год.



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В мае, по сравнению с апрелем, оптовая цена электроэнергию в Литве выросла на 5%, но, невзирая на это оставалась самой низкой в Балтийских странах, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



В литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия в минувшем месяце стоила 24,52 евро. В Эстонии среднемесячная цена на электроэнергию выросла на 6% до 25,02 евро и была самой высокой в Балтийских странах, в Латвии электроэнергия подорожала на 4% до 24,53 евро за мегаватт-час.



Как утверждает Elektrum Lietuva, почти во всех зонах торгов биржи Nord Pool, включая Балтийские страны, среднемесячная цена на электроэнергию в мае, по сравнению с апрелем, росла.



В мае общее количество электроэнергии, произведенной в Балтийских странах, было на 8% больше, чем в апреле и составило 1047 гигаватт-часов. В мае общая генерация электроэнергии в Балтийских странах составила 51% всей потребленной ими электроэнергии.



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Промышленное производство в апреле в Литве снизилось значительно меньше, чем в среднем в Евросоюзе, сообщил Евростат.



Объёмы промпроизводства в Литве за год – в апреле, по сравнению с апрелем 2019 года – сократились на 11,3%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.



В Латвии они сократились на 9,2%, в Эстонии - на 16,9%.



За месяц – в апреле, по сравнению с мартом – промышленность в Литве сократилась на 8,3%, в Латвии – на 7,4%, в Эстонии – на 8,3%.



В целом в ЕС годовой промышленный спад составил 27,2%, а месячный – 17,3%. Загрузка... BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус, распространение, контроль, карантин, экономика География: Литва — статья прочитана 66 раз Комментарии