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Восточному партнерству нужны куда более сильные импульс и энтузиазм – президент Литвы

© Photo : Lietuvos Respublikos Prezidentas


Программа Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" нужается в новой стратегии ЕС, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, политику "Восточного партнерства" следует поднять на новый уровень, так как ей нужны куда более мощные движущая сила и энтузиазм, чем демонстрировалось до сих пор.

"Программа "Восточное партнерства" нуждается в новом импульсе и энтузиазме, демонстрируемом как стратегическая цель ЕС. Наше направление, во всяком случае, как я его понимаю - интеграция государств "Восточного партнерства" в ЕС", - сказал президент на видеосеминаре по теме "Восточного партнерства" в пятницу.

"Это не произойдет завтра или в следующем году, однако нам нужно согласие в том, что направлением этих государств является ЕС. Геополитическое изменения не происходят за ночь", - приведены слова Г. Науседы в сообщении президентского офиса.
Президент также отметил, что сейчас политике "Восточного партнерства" нужна "амбициозная и долгосрочная стратегия, направленная на более тесное сотрудничество государств Восточной Европы и Сообщества, а также конкретный план действий ЕС на ближайшее будущее". По словам главы государства, страны-участники "Восточного партнерства", в свою очередь, должны демонстрировать "решительную ориентацию на западные демократические ценности".

Семинар в преддверии саммита "Восточного партнерства" 18 июня провели Центр восточноевропейских исследований и офис президента.

В видеосеминаре приняли участие министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, член Европарламента Анна Фотыга, министр ИД Литвы Линас Линкявичюс, члены Европарламента Андрюс Кубилюс и Пятрас Ауштрявичюс.
BNS
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: Восточное партнерство, Президенты, Науседа
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добавлена сегодня, 13 июня, 14:20

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