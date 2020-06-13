Восточному партнерству нужны куда более сильные импульс и энтузиазм – президент Литвы 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Prezidentas



Программа Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" нужается в новой стратегии ЕС, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.



По его словам, политику "Восточного партнерства" следует поднять на новый уровень, так как ей нужны куда более мощные движущая сила и энтузиазм, чем демонстрировалось до сих пор.



"Программа "Восточное партнерства" нуждается в новом импульсе и энтузиазме, демонстрируемом как стратегическая цель ЕС. Наше направление, во всяком случае, как я его понимаю - интеграция государств "Восточного партнерства" в ЕС", - сказал президент на видеосеминаре по теме "Восточного партнерства" в пятницу.



"Это не произойдет завтра или в следующем году, однако нам нужно согласие в том, что направлением этих государств является ЕС. Геополитическое изменения не происходят за ночь", - приведены слова Г. Науседы в сообщении президентского офиса. Программа Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" нужается в новой стратегии ЕС, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.По его словам, политику "Восточного партнерства" следует поднять на новый уровень, так как ей нужны куда более мощные движущая сила и энтузиазм, чем демонстрировалось до сих пор."Программа "Восточное партнерства" нуждается в новом импульсе и энтузиазме, демонстрируемом как стратегическая цель ЕС. Наше направление, во всяком случае, как я его понимаю - интеграция государств "Восточного партнерства" в ЕС", - сказал президент на видеосеминаре по теме "Восточного партнерства" в пятницу."Это не произойдет завтра или в следующем году, однако нам нужно согласие в том, что направлением этих государств является ЕС. Геополитическое изменения не происходят за ночь", - приведены слова Г. Науседы в сообщении президентского офиса. Президент также отметил, что сейчас политике "Восточного партнерства" нужна "амбициозная и долгосрочная стратегия, направленная на более тесное сотрудничество государств Восточной Европы и Сообщества, а также конкретный план действий ЕС на ближайшее будущее". По словам главы государства, страны-участники "Восточного партнерства", в свою очередь, должны демонстрировать "решительную ориентацию на западные демократические ценности".



Семинар в преддверии саммита "Восточного партнерства" 18 июня провели Центр восточноевропейских исследований и офис президента.



В видеосеминаре приняли участие министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, член Европарламента Анна Фотыга, министр ИД Литвы Линас Линкявичюс, члены Европарламента Андрюс Кубилюс и Пятрас Ауштрявичюс. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Восточное партнерство, Президенты, Науседа — статья прочитана 103 раза Комментарии