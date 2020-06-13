Литва осложнила коммерческую успешность БелАЭС 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Беларусь в ближайшее время планирует включить Белорусскую атомную станцию (БелАЭС) в Островце, глава литовского оператора системы линий электропередачи (ЛЭП) Litgrid отмечает, что принятый Литвой закон осложнил финансовые перспективы станции.



Дайвис Вирбицкас заверил, что делается все, что так называемый "анти-островецкий" закон был реализован и чтобы на рынок страны не попадал ни один мегаватт-час из Беларуси, как только будет включен реактор АЭС.



"Здесь был прямой, широкий и коммерчески очень привлекательный канал – это канал торговли электроэнергией напрямую через литовско-белорусский срез. С учетом того, что стоимость электростанции может достигать и 5 млдр евро, – я не знаю, во сколько точно обошлась БелАЭС, но обычно АЭС так стоят, – то мы можем понять, какие больше средства инвестированы, и как активно эти силы, которые инвестировали деньги, будут добиваться коммерческой выгоды всеми средствами", – сказал Д. Вирбицкас. В связи с тем, что Беларусь в ближайшее время планирует включить Белорусскую атомную станцию (БелАЭС) в Островце, глава литовского оператора системы линий электропередачи (ЛЭП) Litgrid отмечает, что принятый Литвой закон осложнил финансовые перспективы станции.Дайвис Вирбицкас заверил, что делается все, что так называемый "анти-островецкий" закон был реализован и чтобы на рынок страны не попадал ни один мегаватт-час из Беларуси, как только будет включен реактор АЭС."Здесь был прямой, широкий и коммерчески очень привлекательный канал – это канал торговли электроэнергией напрямую через литовско-белорусский срез. С учетом того, что стоимость электростанции может достигать и 5 млдр евро, – я не знаю, во сколько точно обошлась БелАЭС, но обычно АЭС так стоят, – то мы можем понять, какие больше средства инвестированы, и как активно эти силы, которые инвестировали деньги, будут добиваться коммерческой выгоды всеми средствами", – сказал Д. Вирбицкас. "Если смотреть с перспективы коммерческих потоков, то нынешний закон и ограничения торговли с Беларусью до нуля очень осложняют продажи электроэнергии развивающими проект БелАЭС на европейском рынке" – сказал глава Litgrid.



Он заверил, что и далее будет делаться все, чтобы литовские потребители финансово не участвовали в проекте БелАЭС.



"Я как глава Litgrid могу отвечать за всю команду, что в Litgrid нет ни одного работника, который был бы не посвящен в то (...), что этот объект рядом с Вильнюсом нельзя делать за счет наших денег, денег литовских потребителей", – сказал Д. Вирбицкас.



Реагируя на появившиеся опасения в связи с тем, что Литве якобы не удастся избежать попадания электроэнергии с БелАЭС на свой рынок, Д. Вирбицкас прежде всего обращает внимание на различение понятий технического и коммерческого потоков. По его словам, принятый в Литве "анти-островецкий" закон предназначен для ограничения именно последнего, в свою очередь конфигурация физических перемычек будет меняться после синхронизации ЛЭП с Европой.



"Коммерческие потоки предназначаются для торговли электроэнергией, за которые платятся деньги. И как предусмотрено в законе, торговля электроэнергией с Беларусью должна быть остановлен сразу после того, как будет запущена БелАЭС (...) Коммерческая электроэнергия – через литовско-белорусский срез не будет направляться, ни один мегаватт-час", – сказал он.



В последнее время в публичном пространстве обсуждается, чего должна добиваться Литва на переговорах с Эстонией и Латвией: солидарного бойкота электроэнергии с БелАЭС или согласиться с тем, что эти два государства лишь поддержат позицию Литвы, например, связанную с системой гарантий происхождения поставок.



Д. Вирбицкас утверждает, что время для переговоров с латышами и эстонцами еще есть, однако тратить его не стоит.



По его словам, независимо от того, когда будет запущен реактор БелАЭС, как только будет фиксироваться производство электроэнергия на станции, торговля с Беларусью остановится.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на этой неделе заявил, что Кабмин не примет никаких решений, которые не позволят реализовать "анти-островецкий закон". Это соглашение важно для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не была допущена в Литву.



Между тем, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект.



На минувшей неделе правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что отказ Латвии присоединиться к бойкоту электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) может осложнить проведение в жизнь проекта синхронизации энергосетей Балтийских стран с сетями Западной Европы через Польшу.



После встречи с польским премьером С. Сквернялис сказал, что услышал четкую установку, что электричество с БелАЭС не может попадать на рынок Польши.



"Если те или иные действия Балтийских государств позволят этой электроэнергии попадать на рынок Польши, то успешная реализация нашего проекта синхронизации может оказаться под угрозой", - сказал журналистам в пятницу С. Сквернялис после двусторонней беседы с премьером Польши Матеушем Моравецким.



На вопрос BNS, не может ли Польша из-за неспособности договориться изменить позицию относительно морской электроэнергетической перемычки с Литвой, С. Сквернялис ответил, что "все может быть".



"Я считаю, что все может быть, хотя сейчас эти решения приняты, мы вместе участвуем в проекте, но цель проекта - сделать так, чтобы в 2025 году состоялась синхронизация, и мы не говорили о возможности попадания такого электричества в Польшу", - сказал С. Сквернялис.



"Для этого промежуточного периода нужно не только техническое решение, о чем говорит наши партнеры, но и политическое решение, потому что в противном случае могут быть самые разные последствия", - добавил он.



Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской энергосистемы БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети.



После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году подтвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.



Литве до сих пор не удалось убедить соседнюю Латвию взять обязательство бойкотировать электроэнергию с БелАЭС, пока не будет завершен проект синхронизации.



Правительство Латвии говорит, что после того, как Литва прекратит торговл. электричеством с Беларусью, она по техническим и экономическим причинам станет торговать электроэнергией с Россией. Это позволит электроэнергии с БелАЭС через Россию попадать в страны Балтии.



В рамках проекта синхронизации по дну Балтики между Польшей и Литвой намечается протянуть подводный кабель Harmony Link. Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии