Минобороны Литвы: присутствие военных США в Литве – лучшее средство сдерживания 🔊 Воспроизвести



Литовский министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что присутствие военных США в Литве и совместные учения - это лучшее средство сдерживания.



"Присутствие военных США в Литве, совместные учения с военнослужащими Литвы и батальона переводых сил НАТО - это лучшее средств сдерживания в это неспокойное время", - приведены в пресс-релизе слова Р. Кароблиса.



Он сказал это на проведенной в пятницу заключительной церемонии ротации военного контингента США на военном полигоне в Пабраде.



Командир военного контингента США, полковник-лейтенант Стивен Джонсон сказал, что благодарен Литве за труд по приему американских военных.



"Это девятимесячное размещение было бесконечно продуктивным не только в плане укрепления сотрудничества в области безопасности, но и в более широком масштабе", - сказал С. Джонсон. Литовский министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что присутствие военных США в Литве и совместные учения - это лучшее средство сдерживания."Присутствие военных США в Литве, совместные учения с военнослужащими Литвы и батальона переводых сил НАТО - это лучшее средств сдерживания в это неспокойное время", - приведены в пресс-релизе слова Р. Кароблиса.Он сказал это на проведенной в пятницу заключительной церемонии ротации военного контингента США на военном полигоне в Пабраде.Командир военного контингента США, полковник-лейтенант Стивен Джонсон сказал, что благодарен Литве за труд по приему американских военных."Это девятимесячное размещение было бесконечно продуктивным не только в плане укрепления сотрудничества в области безопасности, но и в более широком масштабе", - сказал С. Джонсон. "1-й батальон 9-го полка 1 дивизии Вооруженных сил (ВС) США благодарен жителям Литвы за помощь", - сказал офицер.



По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, опыт американских военных в Литве доказывает прочную трансатлантическую связь.



"Будем надеяться, что в дальнейшем она будет только укрепляться. Мы благодарны правительству Литвы за проделанную работу по приему американских военных. Я уверен, что это принесет много пользы и Литве, и США в плане дальнейшего развития дружбы", - сказал дипломат.



Церемония в Пабраде в пятницу стала символическим завершением миссии американских военных в Литве.



Батальон ВС США был размещен в Литве с октября прошлого года, американские военные привезли с собой около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и другую военную технику.



Завершитть ротацию американские военные должны были весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы и они задержались в Литве.



Литва предоставила военному контингенту США проживание, логистическую помощь. Военнослужащие США пользовались инфраструктурой военных полигонов Литвы.



Американские военные в Литве участвовали в тренировках по военной подготовке, небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными и др.



По информации Министерства обороны, только в военный полигон в Пабраде США инвестировали более 3,6 млн евро. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, нато, Пабраде, полигон, учения География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии