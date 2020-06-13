Минобороны Литвы: присутствие военных США в Литве – лучшее средство сдерживания

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что присутствие военных США в Литве и совместные учения - это лучшее средство сдерживания.
"Присутствие военных США в Литве, совместные учения с военнослужащими Литвы и батальона переводых сил НАТО - это лучшее средств сдерживания в это неспокойное время", - приведены в пресс-релизе слова Р. Кароблиса.
Он сказал это на проведенной в пятницу заключительной церемонии ротации военного контингента США на военном полигоне в Пабраде.
Командир военного контингента США, полковник-лейтенант Стивен Джонсон сказал, что благодарен Литве за труд по приему американских военных.
"Это девятимесячное размещение было бесконечно продуктивным не только в плане укрепления сотрудничества в области безопасности, но и в более широком масштабе", - сказал С. Джонсон.
"1-й батальон 9-го полка 1 дивизии Вооруженных сил (ВС) США благодарен жителям Литвы за помощь", - сказал офицер.
По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, опыт американских военных в Литве доказывает прочную трансатлантическую связь.
"Будем надеяться, что в дальнейшем она будет только укрепляться. Мы благодарны правительству Литвы за проделанную работу по приему американских военных. Я уверен, что это принесет много пользы и Литве, и США в плане дальнейшего развития дружбы", - сказал дипломат.
Церемония в Пабраде в пятницу стала символическим завершением миссии американских военных в Литве.
Батальон ВС США был размещен в Литве с октября прошлого года, американские военные привезли с собой около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и другую военную технику.
Завершитть ротацию американские военные должны были весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы и они задержались в Литве.
Литва предоставила военному контингенту США проживание, логистическую помощь. Военнослужащие США пользовались инфраструктурой военных полигонов Литвы.
Американские военные в Литве участвовали в тренировках по военной подготовке, небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными и др.
По информации Министерства обороны, только в военный полигон в Пабраде США инвестировали более 3,6 млн евро.
По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, опыт американских военных в Литве доказывает прочную трансатлантическую связь.
"Будем надеяться, что в дальнейшем она будет только укрепляться. Мы благодарны правительству Литвы за проделанную работу по приему американских военных. Я уверен, что это принесет много пользы и Литве, и США в плане дальнейшего развития дружбы", - сказал дипломат.
Церемония в Пабраде в пятницу стала символическим завершением миссии американских военных в Литве.
Батальон ВС США был размещен в Литве с октября прошлого года, американские военные привезли с собой около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и другую военную технику.
Завершитть ротацию американские военные должны были весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы и они задержались в Литве.
Литва предоставила военному контингенту США проживание, логистическую помощь. Военнослужащие США пользовались инфраструктурой военных полигонов Литвы.
Американские военные в Литве участвовали в тренировках по военной подготовке, небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными и др.
По информации Министерства обороны, только в военный полигон в Пабраде США инвестировали более 3,6 млн евро.