Tez Tour с июля возобновит поездки в Грецию и Болгарию 🔊 Воспроизвести



Туроператор Tez Tour с 1 июля возобновит авиапутешествия на зарубежные курорты - в пятницу Литовская администрация по безопасности на транспорте предоставила виакомпании GetJet Airlines разрешение на выполнение полетов в Грецию и Болгарию.



Планируется, что самолеты на курорты этих стран с отдыхающими из Литвы будут летать ежедневно, сообщает Tez Tour.



На 1 июля намечен первый полет на греческий остров Крит, этим рейсом должно полететь 90 пассажиров.



"Уже сейчас путешествия покупают очень активно, поэтому планируется интенсивная программа полетов. На болгарские курорты Бургас и Варна самолеты будут летать ежедневно. В направлении Греции запланировано шесть полетов в неделю, из которых четыре - на Крит, а по субботам будут выполняться полеты на Родос и Пелопоннес", - сказала для пресс-релиза представитель Tez Tour Инга Аукштуолите.



Компания надеется, что с августа будет можно организовывать полеты и на курорты Турции, Испании и Италии. Туроператор Tez Tour с 1 июля возобновит авиапутешествия на зарубежные курорты - в пятницу Литовская администрация по безопасности на транспорте предоставила виакомпании GetJet Airlines разрешение на выполнение полетов в Грецию и Болгарию.Планируется, что самолеты на курорты этих стран с отдыхающими из Литвы будут летать ежедневно, сообщает Tez Tour.На 1 июля намечен первый полет на греческий остров Крит, этим рейсом должно полететь 90 пассажиров."Уже сейчас путешествия покупают очень активно, поэтому планируется интенсивная программа полетов. На болгарские курорты Бургас и Варна самолеты будут летать ежедневно. В направлении Греции запланировано шесть полетов в неделю, из которых четыре - на Крит, а по субботам будут выполняться полеты на Родос и Пелопоннес", - сказала для пресс-релиза представитель Tez Tour Инга Аукштуолите.Компания надеется, что с августа будет можно организовывать полеты и на курорты Турции, Испании и Италии. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии