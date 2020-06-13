Минздрав Литвы беспокоит ситуация с открытием границ для работников из третьих стран 🔊 Воспроизвести



Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига говорит, что министерство с беспокойством ждет следующей недели, когда будут открыты границы для работников из третьих стран с национальными визами.



Он надеется, что приезжие будут выполнять рекомендацию самоизолироваться на две недели.



"Да, это на самом деле вызывает у нас беспокойство, что будет, особенно зная эти страны. Хорошо только то, что таких людей немного. Думаю, что и сами работодатели заинтересованы, чтобы такой приехавший человек не заразил ольшую группу других работников", - сказал А. Верига на пресс-конференции.



С 17 июня Литва отменяет карантин, и в страну смогут приехать и имеющие визы работники из таких стран, как Украина, Россия и Беларусь, где распространение коронавируса все еще вызывает беспокойство. Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига говорит, что министерство с беспокойством ждет следующей недели, когда будут открыты границы для работников из третьих стран с национальными визами.Он надеется, что приезжие будут выполнять рекомендацию самоизолироваться на две недели."Да, это на самом деле вызывает у нас беспокойство, что будет, особенно зная эти страны. Хорошо только то, что таких людей немного. Думаю, что и сами работодатели заинтересованы, чтобы такой приехавший человек не заразил ольшую группу других работников", - сказал А. Верига на пресс-конференции.С 17 июня Литва отменяет карантин, и в страну смогут приехать и имеющие визы работники из таких стран, как Украина, Россия и Беларусь, где распространение коронавируса все еще вызывает беспокойство. Для таких приезжих рекомендуется двухнедельная самоизоляция, однако с отменой карантина она перестанет быть обязательной. Министр говорит, что если эпидемиологическая ситуация из-за таких приезжих ухудшится, то правительство может отменить послабления и ввести обязательную проверку приезжающих на коронавирус.



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В Литве в четверг умер 75-й пациент с коронавирусом, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



"Сегодня НЦОЗ получил информацию о смерти одного пациента из Клайпедской университетской больницы. Человек скончался вчера примерно в 22.40, он принадлежал к возрастной группе 51-60 лет", - сказала специалист журналистам в пятницу.



"Человек 28 мая вернулся из Швеции паромом в Эстонию и потом на собственном автомобиле - в Литву. Когда он ощутил симптомы, был доставлен на скорой помощи в Клайпедскую университетскую больницу. Диагноз был поставлен 29 мая", - сказала она.



НЦОЗ в пятницу сообщил о 74 смертях от коронавируса, а также о том, что еще десять заразившихся умерли из-за других причин.



Р. Лингене информировала BNS, что новый случай смерти будет включен в статистику в субботу.



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С коронавирусом в больницах Литвы находится 30 человек, один из них находится на искусственной вентиляции легких, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Сейчас в больницах находится 30 пациентов, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии - три, один из них находится на искусственной вентиляции легких", - сказала журналистам в пятницу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



В общей сложности в Литве подтверждено 1756 случаев коронавируса, все еще больны 272 человека, выздоровели 1400, в изоляции сейчас находится 309 человек.



От COVID-19 умерло 75 человек, еще десять человек умерли от других причин.



С 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии