Премьеры Литвы и Польши открыли границу и обсудили актуальные вопросы 🔊 Воспроизвести



В пятницу Литва и Польша открыли друг другу границы, которые с середины марта были закрыты с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса.



В честь отмены контроля на внутренних границах на контрольно-пропускном пункте Кальвария-Будзиско встретились премьеры Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.



Премьеры в неформальной одежде, без галстуков из-за вируса отказались при встрече от традиционного рукопожатия, позировали журналистам на фоне пограничников двух стран.



"К сожалению, без рукопожатия", – сказал премьер Саулюс Сквернялис после короткой беседы на границе.



Позднее, на пресс-конференции по итогам двухсторонней встречи, премьер Литвы выразил удовлетворение тем, что меры, которые применяли правительства двух стран позволили "прекрасно справиться с этим возникшим вызовом", связанным с пандемией коронавируса. В пятницу Литва и Польша открыли друг другу границы, которые с середины марта были закрыты с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса.В честь отмены контроля на внутренних границах на контрольно-пропускном пункте Кальвария-Будзиско встретились премьеры Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.Премьеры в неформальной одежде, без галстуков из-за вируса отказались при встрече от традиционного рукопожатия, позировали журналистам на фоне пограничников двух стран."К сожалению, без рукопожатия", – сказал премьер Саулюс Сквернялис после короткой беседы на границе.Позднее, на пресс-конференции по итогам двухсторонней встречи, премьер Литвы выразил удовлетворение тем, что меры, которые применяли правительства двух стран позволили "прекрасно справиться с этим возникшим вызовом", связанным с пандемией коронавируса. "Я рад тому, что и Польша, и Литва, и наши люди, и правительства смогли защитить жизни наших жителей, поддержать экономику, не подорвать нашу общественную жизнь. Это крупнейшее достижение как польского, так и литовского правительств", – сказал С. Сквернялис.



Он подчеркнул, что странам "необходимо сохранить стратегическое партнерство между Литвой и Польшей" и призвал избирателей поддерживать политиков, которые поддерживают это партнерство.



"Всякое было в нашей истории. Поэтому надеюсь, что люди как Литвы, так и Польши поддержат эти политические силы и политиков, которые добились того, что у нас были стратегические партнеры, прекрасные соседи", – сказал С. Сквернялис.



Литва и Польша закрыли границы в середине марта, чтобы замедлить распространение коронавируса.



С середины мая были разрешены поездки граждан двух стран в целях работы, бизнеса и учебы.



В Польше в последнее время фиксировалась вспышка коронавируса на угольных шахтах.



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Правительство Польши твердо поддерживает позицию Литвы по Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), однако одновременно стремится установить более тесные экономические и политические отношения с Беларусью, заявил в пятницу польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.



"Мы не только понимаем страх Литвы, ситуацию с Белорусской АЭС, но также на всех европейских форумах всеми силами поддерживаем позицию Литвы", – сказал М. Моравецкий после встречи с литовским премьер-министром на пограничном пункте в Кальварии.



"Одновременно мы вынуждены подчеркнуть, что как Литва, так и Польша выступают за более тесное сотрудничество с Беларусью в сфере экономики и за политические связи", – сказал польский премьер.



Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной. Станция может быть запущена еще в этом году.



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После того, как Соединенные Штаты заявили об отзыве части военных из Германии, у Литвы и Польши есть общий интерес в том, чтобы добиваться их присутствия в регионе, заявил в пятницу литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.



После двухсторонней встречи с польским премьером Матеушем Моравецким на пограничном посту Кальвария С. Сквернялис заявил, что этот вопрос обсуждался на встрече "с глазу на глаз" и он не может детализировать его содержание.



По словам литовского премьера, для безопасности региона особо важно присутствие американских военных в охране так называемого коридора в Сувалках, что между Литвой и Польшей.



"Я бы не хотел сейчас, перед камерами, детализировать, это достаточно щепетильные вопросы. Ожидание простое – чем больше американских военных в этом регионе, будь то Балтийское государство, или Польша особенно, если речь идет о коридоре в Сувалках. Мы все понимаем, что это непосредственное, прямое обеспечение нашей безопасности", – сказал С. Сквернялис журналистам.



"Действия Польши, которые проводились для учреждения базы, я полагают, и в наших интересах", – добавил премьер, подразумевая стремление Польши создать военную базу США.



По словам С. Сквернялиса, в вопросах безопасности важен и проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, чтобы обеспечить надлежащую дислокацию сил союзников.



Польское правительство выразило надежду на то, что на ее территории будет дислоцировано большее число военных, когда Вашингтон заявил о планах сократить почти на четверть американский контингент в Германии.



СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп указал Пентагону сократить находящийся в Германии контингент на 9,5 тыс. военных. Сейчас Германии дислоцированы 34,5 тыс. американских военных.



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Литовское правительство обратится в Суд справедливости Евросоюза по поводу ужесточения правил грузовых автоперевозок и надеется, что к этой инициативе присоединится Польша, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.



Об этом премьер сообщил в пятницу после встречи с главой польского правительства Матеушем Моравецким и в связи с приближением судьбоносного голосования в Европарламенте по инициативе, обязывающей перевозчиков возвращать грузовики в страну регистрации каждые восемь недель.



"Да", – ответил С. Сквернялис на вопрос BNS о том, решилось ли литовское правительство обратиться в суд ЕС.



"Предложением полякам есть, надеюсь, что Польша присоединится", – добавил он.



Большинство государств ЕС уже одобрило Пакет мобильности, ужесточающий правила. В июле по этому вопросу состоится голосование в Европарламенте.



По утверждению источников BNS, кроме Литвы, новыми правилами недовольные еще восемь стран – Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Мальта, Польша, Румыния и Эстония. Этого числа возражающих недостаточно, чтобы блокировать решение.



Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.



"Я считаю, что это, все же, не совсем честно, особенно в перспективе COVID-19. Мы говорим о том, что экономика должна трансформироваться в более здоровую, зеленую, эффективную, и этот возврат грузовиков, их поездки по всей Европе каждые восемь недель – где здесь экология, логика, смысл?", – сказал С. Сквернялис.



Западные европейцы же утверждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.



Большинство правил пакета, за исключением правила о длительности вождения, могут начать применять самое ранее спустя 18 месяцев после вступления в силу правовых актов, если Европарламент не решит иначе.



Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava утверждает, что с введением правил Пакета мобильности понесет большие потери, которые в основном будут действовать на мелкие компании, без работы останутся почти 35 тыс. работников, задействованных в секторе.



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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поздравил правительство Литвы со взятием под контроль эпидемии коронавируса, и отметил, что рад состоянию улучшившихся отношений.



Об этом глава польского правительства заявил после встречи с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом на Кальварийском пограничном пункте, где премьеры встретились, чтобы отметить отмену погранконтроля, введенного в связи с карантином.



"Я поздравляю Литву, поздравляю вас, Саулюс, поскольку были предприняты шаги, которые позволили взять эпидемию под контроль", – сказал М. Моравецкий.



"Дорогой друг Саулюс, я очень рад, что все это трудное время, которое было вызвано пандемией, за все это время мы шли рядом друг с другом и на самом деле поддерживали друг друга на этом пути", – добавил он.



Польский премьер отметил, что двухсторонние отношения в последнее время возвращаются на уровень, на котором они находились, когда президентами были Валдас Адамкус и Лех Качиньский.



"Президенты Качиньский и Адамкус прекрасно знали, что Литва и Польша, идя вместе, добьются большего в Европе. Так и происходит", – сказал М. Моравецкий.



Он утверждает, что сотрудничество крайне важно на переговорах по поводу будущего бюджета ЕС и средств нового Фонда оживления экономика.



"Нас ждут серьезные переговоры по многолетней финансовой перспективе, также по средствам Фонда оживления экономики", – сказал польский премьер.



"Смотря на тесное сотрудничество с Литвой, с Саулюсом, а также с коллегами из Вышеградской группы, мы видим, какую силу образуют государства Центральной Европы, а также какую силу мы демонстрируем Западной Европе, особенно тогда, когда приходится вести переговоры по сложным делам", – добавил он.



"Уважаемый премьер, дорогой Саулюс, я очень благодарен за то, что ты был всегда доступен в эти сложные недели, что в эти времена мы смогли решать различные проблемы в духе взаимопонимания и консенсуса", – обратился к С. Сквернялису польский премьер.



Некоторое время бывшие напряженными отношения Литвы и Польши начали теплеть пару лет назад.



Потепление в литовско-польских отношениях начались пару лет назад. Важный перелом произошел в 2017 году, когда договор о тарифах железнодорожных грузоперевозок подписали литовская компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и польская Orlen, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.



Польша, в свою очередь, добивается поддержки Литвы в споре со структурами Евросоюза, которые грозят Варшаве санкциями из-за судебной реформы. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: встреча, Сквернялис, премьеры, Моравецкий — статья прочитана 213 раз Комментарии