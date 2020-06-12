“Девушка-селёдка”, ты — то, что надо. Новости от FITZROY на 12 июня

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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Голландские рыбаки подарят немецким медикам “девушку-селёдку” в знак благодарности
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Германия: Чёрный континент будет давать “зелёный” водород для Европы
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fitzroymag.com
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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