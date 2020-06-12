О коронавирусе в Литве сегодня 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 4 новых случая коронавируса, общее число случаев составило 1756, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 272 человека, выздоровели 1400 человека, на изоляции сейчас находятся 309 человек.



От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.



За период с 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев заболевания.



За минувшие сутки проверено 5274 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 356 тыс. 62.



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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4822 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1756 случаев, проверено 356 тыс. 62 пробы, умерло 74 человека.



Латвия: подтверждено 1096 случаев, проверено 124 тыс. 662 пробы, умерло 27 человек.



Эстония: подтверждено 1970 случаев, проверено 94 тыс. 715 анализов на коронавирус, умерло 69 человек. За минувшие сутки в Литве подтверждено 4 новых случая коронавируса, общее число случаев составило 1756, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.Сейчас в Литве больны коронавирусом 272 человека, выздоровели 1400 человека, на изоляции сейчас находятся 309 человек.От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.За период с 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев заболевания.За минувшие сутки проверено 5274 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 356 тыс. 62.* * *В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4822 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1756 случаев, проверено 356 тыс. 62 пробы, умерло 74 человека.Латвия: подтверждено 1096 случаев, проверено 124 тыс. 662 пробы, умерло 27 человек.Эстония: подтверждено 1970 случаев, проверено 94 тыс. 715 анализов на коронавирус, умерло 69 человек. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии