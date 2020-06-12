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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О коронавирусе в Литве сегодня
За минувшие сутки в Литве подтверждено 4 новых случая коронавируса, общее число случаев составило 1756, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 272 человека, выздоровели 1400 человека, на изоляции сейчас находятся 309 человек.
От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
За период с 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев заболевания.
За минувшие сутки проверено 5274 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 356 тыс. 62.
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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4822 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1756 случаев, проверено 356 тыс. 62 пробы, умерло 74 человека.
Латвия: подтверждено 1096 случаев, проверено 124 тыс. 662 пробы, умерло 27 человек.
Эстония: подтверждено 1970 случаев, проверено 94 тыс. 715 анализов на коронавирус, умерло 69 человек.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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