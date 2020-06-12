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Страсбургский суд взялся за дело об альтернативной военной службе в Литве



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил выяснить, обеспечивает ли литовская армия надлежащую альтернативу молодым людям, которые по религиозным убеждениям не хотят служить.

Жалобу в Страсбургский суд подал священник Общины свидетелей Иеговы, проживающий сейчас Турции гражданин Литвы Станислав Телятников.

В 2015 году молодого человека призвали на военную службу, а армия отклонила его просьбу освободить от службы по религиозным убеждениям.

Главный административный суд Литвы в прошлом году постановил, что армия поступила правильно, поскольку мужчина не может быть освобожден от "конституционной обязанности гражданина проходить военную или альтернативную службу охраны края".

Заявитель утверждает, что предусмотренная в Литве альтернативная военная служба не является подходящей, поскольку она находится под контролем и надзором армии.
Он отмечает, что решения об альтернативной военной службе принимают представители армии, поэтому "нет необходимой объективности и гарантий независимости".

"По мнению заявителя, по этой причине органы власти Литвы должны полностью освободить его от призыва в армию, либо отложить его призыв до того времени, когда Литва примет закон, предусматривающий альтернативную гражданскую службу", – говорится в заявлении Страсбургского суда.

В опубликованном на этой неделе сообщении ЕСПЧ попросил правительство Литвы дать разъяснения. Решение по делу будет объявлено не ранее чем в следующем году.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: литовцы, ЕСПЧ, жалоба, армия
География: Литва
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добавлена сегодня, 12 июня, 13:30

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