Экономика Литвы: цифры и факты

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Контролируемая одним из крупнейших в мире концернов пищевой промышленности Mars компания по производству корма для животных Mars Lietuva в Гаргждай в прошлом году заработала 8,546 млн евро чистой прибыли – на 29,2% ,больше, чем в 2018 году (6,616 млн евро).



На дивиденды единственному акционеру Wrigley (США) компания наметила выделить 17 млн евро дивидендов, а на следующий год планируется перенести 6,843 млн евро не распределенной прибыли.



В финансовом отчете за 2019 год, представленном в Реестровый центр, говорится, что хотя в проекте распределения прибыли прошлого года намечалось выделить 15 млн евро на дивиденды, за позапрошлый год было выплачено 40 млн евро. До этого в предыдущий раз Mars Lietuva выплачивала дивиденды в 2013 году. Контролируемая одним из крупнейших в мире концернов пищевой промышленности Mars компания по производству корма для животных Mars Lietuva в Гаргждай в прошлом году заработала 8,546 млн евро чистой прибыли – на 29,2% ,больше, чем в 2018 году (6,616 млн евро).На дивиденды единственному акционеру Wrigley (США) компания наметила выделить 17 млн евро дивидендов, а на следующий год планируется перенести 6,843 млн евро не распределенной прибыли.В финансовом отчете за 2019 год, представленном в Реестровый центр, говорится, что хотя в проекте распределения прибыли прошлого года намечалось выделить 15 млн евро на дивиденды, за позапрошлый год было выплачено 40 млн евро. До этого в предыдущий раз Mars Lietuva выплачивала дивиденды в 2013 году. Выручка Mars Lietuva в прошлом году выросла на 2,9% до 171,239 млн евро. Доходы от производства собственной продукции выросли на 2,2% до 147,565 млн евро, а от импортированной продукции корпорации Mars – на 10,6% до 22,479 млн евро.



В прошлом году в целом компания произвела более 84 тыс. тонн продукции – на 2% больше, чем в 2018 году. В прошлом году продукция продавалась в 20 странах Евросоюза, а также в Швейцарии, Норвегии, Турции, Украине, России, Австралии и Таиланде.



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Литовская компания оптовой торговли компьютерной и бытовой техникой ACC Distribution, принадлежащая одной из крупнейших в Литве групп оптовой торговли информационными технологиями, продаж бытовых товаров и техники, а также кинопрокатчиков Acme, в прошлом году получила 241 млн евро доходов – на 1,4% больше, чем в 2018 году (238 млн евро), сообщила компания в пятницу.



Консолидированная чистая прибыль группы в 2019 году составила 960 тыс. евро, между тем, в 2018 году убытки составили 569 тыс. евро.



Как утверждает глава ACC Distribution Жимантас Баушис, в 2020 году выручка может сократиться.



По его словам, в прошлом году укреплялись позиции в Балтийских странах, развивалось сотрудничество с игроками рынка электронной торговли, продолжался уход с восточных рынков.



"За этот год планируем завершить этот процесс (ухода с восточных рынков) и далее концентрироваться на Балтийских странах, искать новые возможности развития в других регионах Европы", – цитируются в пресс-релизе слова Ж. Баушиса.



На данный момент на всех предприятиях компании ACC Distribution работает более 250 человек. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии