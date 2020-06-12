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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Пабраде – церемония завершения миссии военных США в Литве
В пятницу на полигоне вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде (Швенченский район) состоится церемония завершения ротации батальона США.
Американцы дислоцировались в Литве с октября прошлого года с целями сдерживания и для совместных учений, сообщило Министерство обороны.
В Литве тренировался Первый батальон Девятого полка Первой дивизии США, место его постоянной дислокации – Форт Худ в штате Техас.
В Литве американцы находились с тяжелой техникой: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley, с прочей военной техникой.
Литва предоставила американским военным поддержку принимающей стороны: проживание, логистическую поддержку, возможность пользоваться инфраструктурой военных полигонов.
За время службы в Литве военные США приняли участие в тренировках боевой подготовки и в небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными.
Кроме основных задач, американцы помогли оборудовать спортивный зал в Кадетском лицее в Каунасе, принимали участие в различных встречах с представителями местной общественности.
Категории: политика, в странах Балтии
География: Литва
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