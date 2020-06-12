В Пабраде – церемония завершения миссии военных США в Литве 🔊 Воспроизвести архивное фото: lrt.lt



В пятницу на полигоне вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде (Швенченский район) состоится церемония завершения ротации батальона США.



Американцы дислоцировались в Литве с октября прошлого года с целями сдерживания и для совместных учений, сообщило Министерство обороны.



В Литве тренировался Первый батальон Девятого полка Первой дивизии США, место его постоянной дислокации – Форт Худ в штате Техас.



В Литве американцы находились с тяжелой техникой: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley, с прочей военной техникой.



Литва предоставила американским военным поддержку принимающей стороны: проживание, логистическую поддержку, возможность пользоваться инфраструктурой военных полигонов.



За время службы в Литве военные США приняли участие в тренировках боевой подготовки и в небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными.



Кроме основных задач, американцы помогли оборудовать спортивный зал в Кадетском лицее в Каунасе, принимали участие в различных встречах с представителями местной общественности. В пятницу на полигоне вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде (Швенченский район) состоится церемония завершения ротации батальона США.Американцы дислоцировались в Литве с октября прошлого года с целями сдерживания и для совместных учений, сообщило Министерство обороны.В Литве тренировался Первый батальон Девятого полка Первой дивизии США, место его постоянной дислокации – Форт Худ в штате Техас.В Литве американцы находились с тяжелой техникой: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley, с прочей военной техникой.Литва предоставила американским военным поддержку принимающей стороны: проживание, логистическую поддержку, возможность пользоваться инфраструктурой военных полигонов.За время службы в Литве военные США приняли участие в тренировках боевой подготовки и в небольших учениях, делились профессиональным опытом с литовскими военными.Кроме основных задач, американцы помогли оборудовать спортивный зал в Кадетском лицее в Каунасе, принимали участие в различных встречах с представителями местной общественности. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: США, нато, Европа, Пабраде, полигон, учения, базы География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии