«Vilniaus festivalio mozaika»: от Вивальди до Малера 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



9 июня в Литовской национальной филармонии начался цикл концертов „Vilniaus festivalio mozaika“ («Мозаика Вильнюсского фестиваля»). В программе первого концерта цикла Литовский камерный оркестр (ЛКО) под управлением его художественного руководителя скрипача Сергея Крылова исполнил «Времена года» Антонио Вивальдит. Меломаны также могли смотреть открытие фестиваля на экране возле филармонии, на пл. И.Басанавичюса.



На 9–18 июня намечены четыре концерта. Три из них (9, 15 и 16 июня) состоятся в Большом зале филармонии, а один (18 июня) - в одном из самых уютных мест Старого города, в Большом дворе Вильнюсского университета. Концерты проходят без антрактов, продолжительность намеченных программ не должна превышать 1 часа. На 9–18 июня намечены четыре концерта. Три из них (9, 15 и 16 июня) состоятся в Большом зале филармонии, а один (18 июня) - в одном из самых уютных мест Старого города, в Большом дворе Вильнюсского университета. Концерты проходят без антрактов, продолжительность намеченных программ не должна превышать 1 часа. Все концерты фестиваля будут несколько иными, чем планировалось раньше. Так, на концерте 9 июня вместо объявленных ранее произведений прозвучали всем хорошо известный шедевр скрипичной музыки – «Времена года» А.Вивальди и четыре концерта для скрипки и струнного оркестра.







15 июня в программе концерта «Tikėjimas ir viltis» («Вера и надежда») с участием ЛКО, хора «Jauna muzika» Вильнюсского муниципалитета, литовских солистов Витаутаса Киминюса (бирбине), Дали Кузнецовайте (скрипка), Эляны Дауните (виолончель) и дирижёра Адрии Чяпайте не будет струнного квартете № 11 Л.ван Бетховена, но останутся объявленные ранее произведения Пеетера Вахи, Гии Канчели и Петера Васкса. Также состоится и мировая премьера произведения эстонского композитора П.Вахи, написанного по заказу Вильнюсского фестиваля и Министерства культуры Эстонии, - Концерта для бирбине и камерного оркестра.







16 июня программа речиталя Музы Рубацките «Mūzos dedikacija Godowskiui ir Chopinui» также будет короче, чем запланировала пианистка. В концерте, посвящённом 150-летию Леопольда Годовского и 210-й годовщине со дня рождения Фредерика Шопена, прозвучат фрагменты фортепианной сонаты Годовского и знаменитая Соната №2 („Marche funébre“) Шопена.







В программе концерта «Песнь о земле» 18 июня не будет ранее заявленной Пятой симфонии Франца Шуберта, а монументальное творение Г.Малера «Песнь о земле» для меццо-сопрано, тенора и оркестра прозвучит в исполнении Литовского национального симфонического оркестра под управлением маэстро Модестаса Питренаса и солистов Юстины Грингите (она заменит ранее объявленную Юргиту Адамоните) и Кристиана Бенедикта.







Карантин обусловил не только некоторые изменения в программах концертов Вильнюсского фестиваля, но и определённые ограничения для зрителей. С учётом требований карантина, на концертах в Большом зале филармонии могут присутствовать только 100 слушателей. Публику в зале рассаживают на безопасной дистанции, с соблюдением всех установленных правительством ЛР мер и требований безопасности. Большая часть билетов на концерты уже была продана раньше, так что желающих послушать интересные программы приглашают послушать прямую трансляцию концертов или их записи. Концерт 15 июня будет непосредственно транслироваться в цифровом зале филармонии - nationalphilharmonic.tv, по каналу классики LRT и в Фейсбуке.







Однако на концерте 18 июня в Большом дворе ВУ организаторы надеются принять намного больше зрителей, так что желающим насладиться живым исполнением стоит поспешить приобрести билеты на этот, заключительный концерт фестиваля. Ведь финальным акцентом Вильнюсского фестиваля станет «Песнь о земле» („Das Lied von der Erde“) Густава Малера. Эта написанная в 1909 г. симфония-кантата, ещё именуемая Девятой симфонией, - своеобразная эпопея, проповедь для всего человечества. Вдохновлённый старинными, экзотическими стихотворениями китайских поэтов, Малер создал одну из самых выразительных партитур в мире музыкальной литературы. Цена билетов – 20 евро.







Подробная информация: www.filharmonija.lt











Инф. «Обзора» Александр Шахов Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Vilniaus festivalio mozaika» — статья прочитана 73 раза Комментарии