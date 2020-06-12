Dagens Nyheter Швеция : митинговать против американского полицейского насилия — это абсурд 🔊 Воспроизвести © AFP 2020, Adam IHSE / TT



Америка давно уже была как порох, которому не хватает искры. Но то, что за ней поднялись на протесты жители Европы, — полный абсурд, считает автор статьи в шведской газете. Например, для Швеции актуальна проблема криминального насилия. Но нападают почему-то на полицейских, слепо копируя действия американцев.



Шведским активистам, которые на прошлой неделе вышли на демонстрации, стоило бы вместо этого занять жесткую позицию по поводу убийств, совершаемых преступными группировками, и ужасных грабежей, которые нередки сейчас в Швеции. Митинговать в шведских городах против насилия американской полиции — это абсурд



Последние дни для моего цифрового «я» были бурными. Все началось в Твиттере с ужасных фотографий, из которых стало известно, как в Миннеаполисе полицейский задушил Джорджа Флойда. После этого моя лента в Твиттере превратилась в настоящую зону боевых действий, кишащую бесстыдными изображениями демонстрантов, которые разрушают чужое имущество, разграбляют магазины и поджигают здания. Последние дни для моего цифрового «я» были бурными. Все началось в Твиттере с ужасных фотографий, из которых стало известно, как в Миннеаполисе полицейский задушил Джорджа Флойда. После этого моя лента в Твиттере превратилась в настоящую зону боевых действий, кишащую бесстыдными изображениями демонстрантов, которые разрушают чужое имущество, разграбляют магазины и поджигают здания.



Кризис из-за коронавируса с его разрушительными политическими последствиями, видимо, был лишь разогревом перед этим главным номером программы ненависти к полиции и недоверия к властям. Возможно, это все результат того, что люди так надолго застряли дома.



Может быть, чаша терпения к жестокости американской полиции действительно переполнилась. Но реакция на трагическую смерть Флойда превзошла все аналогичные инциденты в прошлом.



Люди хотят изменений, и цель для них оправдывает любые средства. Это еще можно понять. Соединенные Штаты давно уже были как порох, которому не хватает всего одной искры. Кроме того, в ноябре президентские выборы, и можно предположить, что иностранные агенты еще активнее, чем раньше, будут стараться повлиять на их исход в своих интересах.



Однако такие демонстрации в Европе, а теперь и в Швеции, — это полный абсурд. Тысячи людей собираются плотной толпой, несмотря на бушующую пандемию.



Демонстранты в Стокгольме выкрикивают ругательства в адрес полиции, и меня это приводит в полное замешательство. Они рассержены на американскую полицию? Или на всех полицейских, в том числе шведских?



Я понимаю, что людей приводит в ярость систематический расизм, пронизывающий все американское общество, и что у белых есть определенные привилегии. Но я считаю, что митингующие в Швеции должны на минуту остановиться и задуматься о наших собственных, шведских привилегиях.



В Швеции темнокожих людей не убивают только за то, что они темнокожие. У нас есть равные возможности для всех, вне зависимости от происхождения, и каждый может воплотить свою мечту в жизнь. Мы живем в одном из самых свободных и открытых обществ в мире.



Я не говорю, что в Швеции совсем нет социальных проблем, но давайте подумаем. Существует бесчисленное множество авторитарных стран, где людям не дают высказывать свое мнение, а коррумпированные полицейские обращаются с ними, как со скотом. Неужели мы настолько жаждем единения, что не можем обойтись без того, чтобы примерять на себя проблемы других стран?



Возможно, этот активизм просто-напросто связан с вынужденной пассивностью последнего времени. Из-за коронавируса людям пришлось ограничить свою социальную жизнь, а сейчас они вдруг усмотрели возможность сплотиться во имя некоего глубинного смысла. Ну и что, что избранная ими проблема актуальна по ту сторону Атлантики.



Левые говорят, что и в Швеции до сих пор существует структурный расизм. Однако это не отменяет вопроса, действительно ли оно того стоит — нарушать правила социального дистанцирования, чтобы выйти на демонстрацию против проблемы в другой демократической стране?



К тому же подпитывать менталитет жертвы, наклеивая ярлыки «дискриминируемых» и призывая смотреть на мир через этот фильтр, — неэффективная стратегия. Вместо этого нам следовало бы сосредоточиться на свободе и личных возможностях. Если и есть позитивные моменты, которые мы можем перенять у США, то этот как раз в их числе.



Если уж ты настоящий активист, для тебя есть целый ассортимент вопросов, в которые можно вложить весь свой пыл. Миллион уйгуров сидят практически в концентрационных лагерях в Китае. В России преследуют гомосексуалов. Йемен в огне уже несколько лет. Да каждый день по всему миру случается много ужасного. Тем не менее почему-то именно движение «Жизни черных имеют значение» и ненависть к полиции мобилизовали сейчас шведскую молодежь, которая выходит на демонстрации, подвергая опасности заразиться covid-19 себя самих и окружающих из групп риска.



Лучше бы все эти активисты сменили цель и сосредоточили внимание на насилии, убийствах, совершаемых преступными группировками, и ужасных грабежах, которые ежедневно случаются у нас в стране. Все это становится в Швеции обыденностью. По-моему, эта проблема гораздо важнее для нас, чем жестокость полиции и расизм в США.



В мире действительно случается много ужасных вещей, но давайте не будем перенимать у других стран отношение к проблемам. США могут и должны разбираться со своими внутриполитическими вопросами сами.



А нам следует сосредоточить силы на борьбе с пандемией, которая уже унесла слишком много жизней. Я искренне надеюсь, что вандализм и анархия, бушующие сейчас в США, не перекинутся на Европу. Но вообще в этом 2020 году меня уже ничто не удивит.



Лично я начну с того, что отключу автоматическое воспроизведение видео в Твиттере. Меньше всего мне сейчас надо, чтобы меня пичкали историями с другого конца света. Я просто буду с благодарностью радоваться, что живу в Швеции. И вам тоже стоило бы.



Автор: Сохраб Мехреган (Sohrab Mehregan) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод Все это перемежалось мирными демонстрациями, политическими дискуссиями, попытками призвать общественность к спокойствию и разнообразными стычками между людьми, находящимися в разных углах ринга на фоне глубочайшего раскола в общественном мнении и политических взглядах. Активизировались и боты, подливающие масла в огонь, охвативший трэды Твиттера, чтобы раздор продолжался и принимал все более агрессивные формы. Разбираться во всем стало, мягко говоря, трудно.Кризис из-за коронавируса с его разрушительными политическими последствиями, видимо, был лишь разогревом перед этим главным номером программы ненависти к полиции и недоверия к властям. Возможно, это все результат того, что люди так надолго застряли дома.Может быть, чаша терпения к жестокости американской полиции действительно переполнилась. Но реакция на трагическую смерть Флойда превзошла все аналогичные инциденты в прошлом.Люди хотят изменений, и цель для них оправдывает любые средства. Это еще можно понять. Соединенные Штаты давно уже были как порох, которому не хватает всего одной искры. Кроме того, в ноябре президентские выборы, и можно предположить, что иностранные агенты еще активнее, чем раньше, будут стараться повлиять на их исход в своих интересах.Однако такие демонстрации в Европе, а теперь и в Швеции, — это полный абсурд. Тысячи людей собираются плотной толпой, несмотря на бушующую пандемию.Демонстранты в Стокгольме выкрикивают ругательства в адрес полиции, и меня это приводит в полное замешательство. Они рассержены на американскую полицию? Или на всех полицейских, в том числе шведских?Я понимаю, что людей приводит в ярость систематический расизм, пронизывающий все американское общество, и что у белых есть определенные привилегии. Но я считаю, что митингующие в Швеции должны на минуту остановиться и задуматься о наших собственных, шведских привилегиях.В Швеции темнокожих людей не убивают только за то, что они темнокожие. У нас есть равные возможности для всех, вне зависимости от происхождения, и каждый может воплотить свою мечту в жизнь. Мы живем в одном из самых свободных и открытых обществ в мире.Я не говорю, что в Швеции совсем нет социальных проблем, но давайте подумаем. Существует бесчисленное множество авторитарных стран, где людям не дают высказывать свое мнение, а коррумпированные полицейские обращаются с ними, как со скотом. Неужели мы настолько жаждем единения, что не можем обойтись без того, чтобы примерять на себя проблемы других стран?Возможно, этот активизм просто-напросто связан с вынужденной пассивностью последнего времени. Из-за коронавируса людям пришлось ограничить свою социальную жизнь, а сейчас они вдруг усмотрели возможность сплотиться во имя некоего глубинного смысла. Ну и что, что избранная ими проблема актуальна по ту сторону Атлантики.Левые говорят, что и в Швеции до сих пор существует структурный расизм. Однако это не отменяет вопроса, действительно ли оно того стоит — нарушать правила социального дистанцирования, чтобы выйти на демонстрацию против проблемы в другой демократической стране?К тому же подпитывать менталитет жертвы, наклеивая ярлыки «дискриминируемых» и призывая смотреть на мир через этот фильтр, — неэффективная стратегия. Вместо этого нам следовало бы сосредоточиться на свободе и личных возможностях. Если и есть позитивные моменты, которые мы можем перенять у США, то этот как раз в их числе.Если уж ты настоящий активист, для тебя есть целый ассортимент вопросов, в которые можно вложить весь свой пыл. Миллион уйгуров сидят практически в концентрационных лагерях в Китае. В России преследуют гомосексуалов. Йемен в огне уже несколько лет. Да каждый день по всему миру случается много ужасного. Тем не менее почему-то именно движение «Жизни черных имеют значение» и ненависть к полиции мобилизовали сейчас шведскую молодежь, которая выходит на демонстрации, подвергая опасности заразиться covid-19 себя самих и окружающих из групп риска.Лучше бы все эти активисты сменили цель и сосредоточили внимание на насилии, убийствах, совершаемых преступными группировками, и ужасных грабежах, которые ежедневно случаются у нас в стране. Все это становится в Швеции обыденностью. По-моему, эта проблема гораздо важнее для нас, чем жестокость полиции и расизм в США.В мире действительно случается много ужасных вещей, но давайте не будем перенимать у других стран отношение к проблемам. США могут и должны разбираться со своими внутриполитическими вопросами сами.А нам следует сосредоточить силы на борьбе с пандемией, которая уже унесла слишком много жизней. Я искренне надеюсь, что вандализм и анархия, бушующие сейчас в США, не перекинутся на Европу. Но вообще в этом 2020 году меня уже ничто не удивит.Лично я начну с того, что отключу автоматическое воспроизведение видео в Твиттере. Меньше всего мне сейчас надо, чтобы меня пичкали историями с другого конца света. Я просто буду с благодарностью радоваться, что живу в Швеции. И вам тоже стоило бы.Автор: Сохраб Мехреган (Sohrab Mehregan) для Dagens Nyheter, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 196 раз Комментарии