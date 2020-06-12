Румыния может признать Россию враждебным государством 🔊 Воспроизвести



Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы, сообщает



Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.



"Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии. Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы, сообщает РИА Новости Высший совет обороны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, уже одобрил документ. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента."Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии. Там отмечается, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности страны.



В свою очередь, президент Йоханнис в своей оценке документа указывает, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами".



"Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы", — говорится в оценке проекта, которую также опубликовали на сайте администрации. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Румыния, парламент, Россия, противостояние — статья прочитана 194 раза Комментарии