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Саакашвили: Украина стоит на грани распада
Центробежные настроения быстро растут во всех регионах Украины, страна стоит на грани распада, заявил глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает ВЗГЛЯД.
«Когда мы говорим, что страна может распасться – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», – сказал политик в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Он призвал не обманывать себя и признать, что все «очень плохо». «Очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере – куда ни посмотришь», – добавил Саакашвили.
Отметим, что в феврале Саакашвили в эфире телеканала «112» также говорил, что без корректировки политической системы Украина может распасться на пять частей.
Ранее Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос украинского бизнесмена, спросившего его о результатах деятельности на посту главы Национального совета реформ Украины.
vz.ru
Ключевые слова: арест, выступление, Саакашвили, Порошенко, Зеленский
География: Украина
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