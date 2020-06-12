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Почему в Латвии всё ещё продаётся «Российский сыр», и на что сменить это название: дискуссия в латышском твиттере



В эфир программы передачи Brīvais mikrofons ("Свободный микрофон") позвонила слушательница и пожаловалась на сыр "Российский", который продается в Латвии, пишет PRESS.LV со ссылкой на bb.lv.

Жители Латвии делятся с терпеливым радиоведущим своими мыслями - от мировых заговоров и предстоящих выборов до вопросов, почему в их деревне пропали цапли и лягушки, а также обсуждают цены на медикаменты и необходимость вакцинации.

Но вопрос о существовании в Латвии "российского" сыра, прозвучавший в эфире передачи, похоже, произвел такой фурор, что его, как анекдот, принялись цитировать в соцсетях.
"Почему в Латвии есть такой "Российский" сыр? Это же неправильно, это не "Российский" сыр!" - пожаловалась радиослушательница. "А как он должен называться?" - спросил у нее ведущий Арнис Краузе. "Латвийский!" - "Но сыр "Латвийский" уже есть", - пересказывает в Twitter разговор со слушательницей писатель и журналист Икарс Кублинс.

Подписчики предлагают другие варианты решений.

"Если производит Смилтене, то пусть называют "Смилтенский" сыр", - предлагает Инга Папарде.

Но и тут оказалось не все так просто - производителей "Российского" сыра в Латвии много.

"У каждого свой "Российский" сыр. У Смилтене свой, у Ранькя свой и т. д.", - объясняет пользователь под ником Sun.

"Оккупантский сыр", - предлагает "креативное" название пользовательница под ником Bumbuls.

Еще одно бурное саркастическое обсуждение этого актуального вопроса возникло под твитом Арвиса Виллы.

"Почему в Латвии до сих пор производят "Российский" сыр? Он же не производится в России!" #BrīvaisMikrofons в ожидании обеда", - поделился услышанным Арвис Вилла.

"Еще есть русская горчица и пельмени - мягкая сила в кулинарии, черт побери!" - добавляет историк Каспарс Зеллис.

"Голландский сыр тоже производится!" - присоединяется к шуточной дискуссии глава Минобороны Артис Пабрикс.

"Меня больше беспокоит, что, предлагая корейскую морковку, не указывается она "Северная" или "Южная!" - поддерживает тон Каспар Зеллис.

Другие комментаторы отметили, что рецептура "Российского" сыра схожа с немецким тильзитером. А отдельные нацпатриоты даже подхватили идею радиослушательницы.

"Нет никакого "Российского" сыра. Русские украли название у сыра "Тильзитер". Литовцы после обретения независимости вернули сыру настоящее название, а мы нет. Так как маркетинг, видите ли, и люди привыкли. Покупаю литовский с оригинальным названием", - заявил пользователь под ником SdnamrAValdbergS.
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press.lv
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура
География: Латвия
статья прочитана 147 раз
добавлена сегодня, 12 июня, 14:00

Комментарии

хватить тырить
12 июня, 15:02
#
Какого хрена во всех странах продаётся "российский" сыр из Латвии , Литвы , Польши. От всех этих антироссийских производителей. Пусть пихают сыр своих названий , а не пользуются известным брендом. Включая столичную водку и Советское шампанское.
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прохожий
12 июня, 15:45
#
сыр врага надо есть, кусая его.
Предлагаю название "СЫР АНТИРОССИЙСКИЙ"
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