The National Interest США : история показывает нам, почему Россия боится вторжения НАТО, — даже если это кажется безумием 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Рамиль Ситдиков



У России есть причины опасаться Запада. За последние несколько столетий в страну неоднократно вторгались Польша, Швеция, Франция и Германия. Поэтому, пишет автор, новую военную технику России стоит рассматривать не как потенциал для наступательных действий, как средства сдерживания.



Российские государственные СМИ сообщили, что танковая армия Западного военного округа была усилена дополнительной бригадой для защиты на западном стратегическом направлении. В мае министр обороны России Сергей Шойгу сказал в интервью информационному агентству ТАСС, что западное стратегическое направление остается «наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», добавив, что в соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы сейчас осуществляется комплекс мер для нейтрализации потенциальных угроз. Российские государственные СМИ сообщили, что танковая армия Западного военного округа была усилена дополнительной бригадой для защиты на западном стратегическом направлении. В мае министр обороны России Сергей Шойгу сказал в интервью информационному агентству ТАСС, что западное стратегическое направление остается «наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», добавив, что в соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы сейчас осуществляется комплекс мер для нейтрализации потенциальных угроз.



Эта мотострелковая бригада дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы.



Ранее в июне начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Министерство обороны России систематически фиксирует высокий уровень военной активности Соединенных Штатов и их союзников по альянсу НАТО вблизи российских границ. Он добавил, что этот альянс расширил масштабы своих военных учений, которые носят определенно антироссийский характер.



Хотя мысль о том, что НАТО может атаковать Россию, большинству американцев кажется надуманной, у русских действительно есть причины бояться вторжения с запада. За последние несколько столетий в Россию неоднократно вторгались такие страны, как Польша, Швеция, Франция и Германия.



Соединенные Штаты тоже приняли участие в том, что можно расценивать как своего рода «вторжение», когда в период Гражданской войны в 1918 году в Россию были отправлены американские военные. Американцы высадились в Архангельске. Эта военная кампания была названа экспедицией «Полярный медведь», и ее цель заключалась в том, чтобы помешать наступлению немцев и помочь в открытии восточного фронта после того, как коммунистическая Россия приняла условия Брест-Литовского договора. Однако вместо того, чтобы сражаться против немцев, американские солдаты оказались в таком положении, когда им пришлось сражаться с силами большевиков.



Спустя всего два десятилетия на территорию Советского Союза вторглись силы нацистской Германии, которые сумели продвинуться далеко вглубь Матушки-России, взять в осаду Ленинград и добраться до подступов к Москве, прежде чем наступившая зима остановила их продвижение. Немцы оккупировали множество других российских городов, и к концу войны многие из них были полностью разрушены — включая Сталинград, который стал местом самого ожесточенного и кровавого сражения, изменившего ход всей войны.



После окончания холодной войны и распада Советского Союза Россия, возможно, во многих смыслах является более уязвимой по сравнению с многими бывшими сателлитными государствами советской эпохи, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чешскую и Словацкую республики, которые сейчас входят в состав НАТО.



Поэтому неудивительно, что русский медведь продолжает точить свои когти — усиливая свой военно-морской флот, регулярно проводя военные учения, разрабатывая новую военную технику, в том числе танки Т-14 «Армата» и сверхзвуковые подводные ракеты.



Всю эту новую военную технику России стоит рассматривать не как потенциал для наступательных действий, как средства сдерживания, которые помогают России предотвратить очередное вторжение с запада.



Питер Сучиу публикует свои статьи в множестве журналов, газет и сайтов, живет и работает в городе Мичигане, является автором нескольких книг о военных головных уборах, в том числе книги под названием «A Gallery of Military Headdress» («Галерея военных головных уборов»).



