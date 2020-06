Что произойдет, если Трамп проиграет 🔊 Воспроизвести



Как поведут себя сторонники Трампа в случае его поражения на выборах в ноябре? Культ его личности не обещает ничего хорошего. Рассуждает



Пол Уолдман(Paul Waldman) – колумнист и старший автор в The American Prospect. Кроме того, он пишет для Washington Post и The Week. Автор книги Being Right Is Not Enough: What Progressives Must Learn From Conservative Success для издения



Президент США Дональд Трамп по-прежнему доминирует в новостях, но ему все труднее хоть в чем-то убедить общественность. Он выражает недовольство в адрес губернаторов, которые ввели строгий карантин в целях борьбы с коронавирусной пандемией, а эти губернаторы сегодня намного популярнее его самого. Он агитирует всех нас за возврат к нормальной экономической и социальной жизни, а опросы свидетельствуют, что большинство американцев все еще ведут себя осторожно и вовсе не торопятся снова выходить на улицу, чтобы поделиться с другими своими воздушными капельками. Он кричит во весь голос, что голосование по почте – это мошенничество, а во многих федеральных штатах, в том числе и управляемых республиканцами, растет позитивное отношение к такому голосованию. Как поведут себя сторонники Трампа в случае его поражения на выборах в ноябре? Культ его личности не обещает ничего хорошего. РассуждаетПол Уолдман(Paul Waldman) – колумнист и старший автор в The American Prospect. Кроме того, он пишет для Washington Post и The Week. Автор книги Being Right Is Not Enough: What Progressives Must Learn From Conservative Success для издения IPG Президент США Дональд Трамп по-прежнему доминирует в новостях, но ему все труднее хоть в чем-то убедить общественность. Он выражает недовольство в адрес губернаторов, которые ввели строгий карантин в целях борьбы с коронавирусной пандемией, а эти губернаторы сегодня намного популярнее его самого. Он агитирует всех нас за возврат к нормальной экономической и социальной жизни, а опросы свидетельствуют, что большинство американцев все еще ведут себя осторожно и вовсе не торопятся снова выходить на улицу, чтобы поделиться с другими своими воздушными капельками. Он кричит во весь голос, что голосование по почте – это мошенничество, а во многих федеральных штатах, в том числе и управляемых республиканцами, растет позитивное отношение к такому голосованию.



В последнее время нет прецедентов, которые могли бы помочь нам ответить на этот вопрос. Такие высоко почитаемые своей собственной партией президенты, как Трамп, склонны к правлению в течение двух каденций, а затем – к почетному уходу с должности в блеске высоких рейтингов. Те же, кого не избирали на повторный срок (что за последние 100 лет случилось только с Джорджем Г. У. Бушем, Джимми Картером и Джеральдом Фордом), не имели достаточного количества поклонников, которые оплакивали бы их поражение.



Типичные этапы хождения по мукам сторонников проигравших кандидатов: отрицание, ярость, а затем признание – в случае со сторонниками Трампа не сработает. Ведь он четко объяснил им, как следует понимать мир, в котором мы живем, и не только вложил в их сознание картину институциональной коррупции, но и безусловное отрицание норм, правил и законов, а также основополагающую мысль о том, что любой нежелательный результат по определению является нелегитимным.



Хорошим примером в этом контексте является новая одержимость Трампа, вызванная голосованием по почте. На самом деле все свидетельствует о том, что фальсификация выборов отсутствующими встречается крайне редко, и в целом голосование по почте не принесет выгоды ни демократам, ни республиканцам. Но Трамп продолжает утверждать, что выборы, на которых будет отдано голосов по почте больше, чем когда-либо, могут быть только обманом, и уже сегодня предсказывает «крупнейшие манипуляции в истории выборов страны».



Такие высоко почитаемые своей собственной партией президенты, как Трамп, склонны к правлению в течение двух каденций, а затем – к почетному уходу с должности в блеске высоких рейтингов



Итак, представим себе среду, 4 ноября: Джо Байден выигрывает выборы и объявляет себя победителем. Самые ярые фанаты Трампа, то есть от 10 до 20 процентов населения, охвачены не только разочарованием, но и яростью. Так как выиграл Байден, они уверены – он украл выборы. И посчитают это не только самым несправедливым моментом в истории, но и прямой угрозой для самих себя, так как верят, что в случае прихода к власти демократов подвергнутся всем мыслимым видам подавления.



У большинства избирателей Трампа, которые были республиканцами еще до его вступления в должность и останутся ими в будущем, первый приступ ярости быстро пройдет. Многие из их избранников впоследствии будут утверждать, что Трамп им так или иначе никогда не нравился, и попытаются дистанцироваться от его фиаско, выработать будущий курс Республиканской партии и обеспечить себе место в нем.



Но для ярых сторонников Трампа в этом процессе места не найдется. У них никогда не было общей политической программы, которой легко мог бы воспользоваться другой политик. Естественно, было что-то, к чему они стремились (преимущественно это касается миграции). Однако простаивать часами на улицах ради уменьшения налогов для богатых или с требованиями сворачивания экологических мер они не станут. Они любили Трампа во всем его грубоватом и полном ненависти блеске. Никакие избирательные кампании в будущем, никакие политические дискуссии не вернут им то же чувство, которое они испытывали к нему. Они смогут вложить свою энергию разве что в антибайденовское движение, то есть в своеобразный новый вариант Бостонского чаепития. Но удовлетворит ли их это после столь ярких переживаний, вызванных экстатическим величием эпохи Трампа?



Их убедили в том, что система коренным образом коррумпирована, а потому не существует программы реформ, которую они смогли бы поддержать. Невозможно себе представить свод норм и законов по обустройству системы сообразно их желаниям. Она коррумпирована и будет оставаться такой всегда, в этом они убеждены, а, следовательно, единственной альтернативой может стать временный контроль над коррупционными делами в государстве какого-то лица, обладающего королевской властью Трампа, и использование его в своих собственных целях. А после его ухода система снова станет в точности такой же, как и прежде.



Итак, если вы убежденный сторонник Трампа, но сам Трамп на длительное время уединился в Мар-а-Лаго, то какой смысл в традиционной политической активности? Неужели стоит обивать пороги потенциальных избирателей ради бледной тени Трампа, не говоря уже о личностях типа Марко Рубио или Никки Хейли, которые смогут выдвинуть свои кандидатуры на выборах президента в 2024 году? И какой смысл тогда вообще идти на выборы?



В случае с трампизмом все вертится только вокруг Трампа, и без него от этого явления ничего не останется



Это может стать самой большой угрозой для Республиканской партии после ухода Трампа: ее члены могут решить оставить это ужасное время позади, оказать поддержку умеренным политикам и выдвинуть программу, которая будет по душе большему числу людей, нежели сужающейся низовой прослойке. Но если они пойдут на это, многие из их избирателей просто отвернутся от них, так как не найдут у республиканцев ничего заслуживающего их поддержки.



К тому же нужно быть готовым к возможным вспышкам насилия после выборов: ведь годами многие одобрительно кивали головами, слушая из уст Трампа и других политиков высказывания о том, что Белый человек становится объектом нападок со стороны темных сил, которые стремятся разрушить все, во что они верят. Теперь после поражения Трампа они могут посчитать, что политика не является разумным способом спасения страны, а единственной альтернативой ей остается революция, основанная на насилии. И если Трамп в статусе частного лица выплеснет в «Твиттер» всю свою горечь в момент триумфального прихода к власти демократов, мы сможем стать очевидцами растущего количества массовых перестрелок и попыток разжигания гражданской войны.



Возможно, нам повезет, и до этого дело не дойдет. Не исключено и то, что Трамп настолько изменил Республиканскую партию, что она пойдет по его стопам: когда сторонник конспирологической теории QAnon выигрывает внутрипартийное выдвижение на пост сенатора США от штата Орегон, создается впечатление о странном поведении GOP, при котором даже поражения Трампа окажется недостаточно, чтобы снова образумить эту партию.



Но самой сильной мотивацией для элиты в GOP, чтобы отвернуться от Трампа ради способности сохранить поддержку большинства в Америке, переживающей перемены, может стать установление контроля демократами после выборов в ноябре не только над Белым домом, но и над Сенатом, а также их победы в федеральных штатах. Впрочем, для членов секты Трампа это станет лишь доказательством тщетности их дальнейшего участия.



Уникальность Трампа позволяет предположить, что он может оставить на память своим сторонникам ощущение уникального разочарования. Сторонники Рональда Рейгана или Барака Обамы, возможно, также не нашли никого, кто обладал бы харизмой их идолов, но оба эти президента были представителями видения прогресса, оставленного ими в наследие и способного быть подхваченным и продолженным другими политиками. В случае с трампизмом все вертится только вокруг Трампа, и без него от этого явления ничего не останется. Нельзя сказать с уверенностью, что будут делать его последователи в мире, который наступит после него, но вот его партии в любом случае стоит крепко призадуматься.



