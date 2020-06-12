Россия получила подтверждение от 12 иностранных лидеров о намерении посетить парад Победы 🔊 Воспроизвести © Александр Демьянчук/ТАСС



Большинство из них являются главами стран - членов СНГ, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает



Россия подтвердила, что все ранее разосланные приглашения на парад Победы в Москве остаются в силе, 12 лидеров уже выразили готовность участвовать в мероприятии. Об этом заявил в четверг глава российского дипведомства Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России.



"Мы подтвердили, что приглашение остается в силе всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство [из них главы] стран - членов СНГ", - сообщил министр. Большинство из них являются главами стран - членов СНГ, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС Россия подтвердила, что все ранее разосланные приглашения на парад Победы в Москве остаются в силе, 12 лидеров уже выразили готовность участвовать в мероприятии. Об этом заявил в четверг глава российского дипведомства Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России."Мы подтвердили, что приглашение остается в силе всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство [из них главы] стран - членов СНГ", - сообщил министр. Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая президент России на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей.



ТАСС Категории: политика, общество, история Ключевые слова: День Победы, парад, участники География: Россия — статья прочитана 216 раз Комментарии