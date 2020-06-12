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В США отстранили от работы профессора, который отказался упростить темнокожим экзамены



Педагог преподавал бухгалтерское дело в университете в течение 39 лет.

В США отстранили от работы профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна после того, как он отказался упрощать темнокожим экзамены. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на The Daily Mail.

В течение 39 лет профессор преподавал бухгалтерское дело. После резонанса со смертью афроамериканца Джорджа Флойда некие "нечёрные союзники чёрных" направили ему письмо, в котором попросили или сделать поблажки темнокожим при выставлении оценок во время онлайн-экзамена, или продлить дедлайны по квалификационным работам. В письме пояснялось, что студенты сейчас заняты протестами.
Кляйн отказался идти на уступки. В защиту своей позиции он привёл слова лидера Движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга, который призывал отказаться от особого отношения к людям по цвету кожи. К тому же он отметил, что в онлайн-режиме ему вовсе непонятно, кто из его студентов темнокожий. Кляйн также задался вопросом: что делать, если студент смешанного происхождения?

После этого студенты выложили переписку в Сеть и создали петицию с требованием отстранить от работы Кляйна. В поддержку увольнения выступило около 20 тысяч человек. Профессору начали поступать угрозы. Университет на три недели отстранил преподавателя от работы за "насмешливое письмо".

Ранее Лайф сообщал, что в США демонстранты в знак протеста снесли памятник Христофору Колумбу. Митингующие подожгли скульптуру, а после сбросили её в озеро.
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, протесты, темнокожие, афроамериканцы
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добавлена сегодня, 12 июня, 09:00

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