В США отстранили от работы профессора, который отказался упростить темнокожим экзамены 🔊 Воспроизвести



Педагог преподавал бухгалтерское дело в университете в течение 39 лет.



В США отстранили от работы профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна после того, как он отказался упрощать темнокожим экзамены. Об этом сообщает



В течение 39 лет профессор преподавал бухгалтерское дело. После резонанса со смертью афроамериканца Джорджа Флойда некие "нечёрные союзники чёрных" направили ему письмо, в котором попросили или сделать поблажки темнокожим при выставлении оценок во время онлайн-экзамена, или продлить дедлайны по квалификационным работам. В письме пояснялось, что студенты сейчас заняты протестами. В США отстранили от работы профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна после того, как он отказался упрощать темнокожим экзамены. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на The Daily Mail.В течение 39 лет профессор преподавал бухгалтерское дело. После резонанса со смертью афроамериканца Джорджа Флойда некие "нечёрные союзники чёрных" направили ему письмо, в котором попросили или сделать поблажки темнокожим при выставлении оценок во время онлайн-экзамена, или продлить дедлайны по квалификационным работам. В письме пояснялось, что студенты сейчас заняты протестами. Кляйн отказался идти на уступки. В защиту своей позиции он привёл слова лидера Движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга, который призывал отказаться от особого отношения к людям по цвету кожи. К тому же он отметил, что в онлайн-режиме ему вовсе непонятно, кто из его студентов темнокожий. Кляйн также задался вопросом: что делать, если студент смешанного происхождения?



После этого студенты выложили переписку в Сеть и создали петицию с требованием отстранить от работы Кляйна. В поддержку увольнения выступило около 20 тысяч человек. Профессору начали поступать угрозы. Университет на три недели отстранил преподавателя от работы за "насмешливое письмо".



Ранее Лайф сообщал, что в США демонстранты в знак протеста снесли памятник Христофору Колумбу. Митингующие подожгли скульптуру, а после сбросили её в озеро. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, темнокожие, афроамериканцы — статья прочитана 265 раз Комментарии