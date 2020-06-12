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Парламент Швейцарии разрешил браки для всех



Швейцария – одна из последних стран Западной Европы, где однополые браки были до сих пор запрещены. Лесбиянкам в Швейцарии разрешат зачатие детей из спермы доноров, сообщает DW.

Парламент Швейцарии разрешил однополым партнерам заключать брачные союзы, а лесбиянкам - зачинать детей из спермы доноров. На голосовании в Национальном совете в четверг, 11 июня, обе инициативы были одобрены 132 голосами, 53 депутата были против и еще 13 - воздержались. Инициатива о легализации однополых браков в Швейцарии была выдвинута Партией "зеленых" либералов семь лет тому назад.
Швейцария - одна из последних стран Западной Европы, разрешающая гей-браки. Вслед за Францией, однополые браки в 2017 году были легализованы в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформления отношений в виде зарегистрированного партнерства. Это, однако, не дает партнерам равных с супругами прав в вопросах гражданства и усыновления детей.

Федерально-демократический союз Швейцарии объявил о намерении провести референдум, чтобы добиться отмены решения парламента о легализации однополых браков. В то же время наблюдатели сомневаются в том, что этой национально-консервативной партии удастся заручиться в обществе достаточно широкой поддержкой для проведения референдума.
dw.com
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: церковь, браки, закон, протестанты, Швейцария, однополые
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добавлена сегодня, 12 июня, 08:00

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