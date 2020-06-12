В Литве в середине века вырастет и производство, и потребление электроэнергии 🔊 Воспроизвести



В середине этого столетия Литва будет производить около 17 тераватт-часов электроэнергии, однако конечное потребление в стране составит около 19 тераватт-часов, отчасти его будет повышать и транспорт, предварительно подсчитали норвежские эксперты.



Компания DNV GL, которая проводит исследование долговременного развития энергетики Литвы, в четверг представила его ход на семинаре-дискуссии системного оператора ЛЭП Litgrid. Окончательный отчет планируется в ноябре.



В одном из трех представленных сценариев говорится, что, например, ветряные установки на литовском взморье (которых у страны пока нет) в 2030 году будут генерировать 2,3 тераватт-часов, а в 2050 году – 6,7 тераватт-часов. Вместе с ветряными парками на суше к середине века они будут преобладающим видом производства электроэнергии. В середине этого столетия Литва будет производить около 17 тераватт-часов электроэнергии, однако конечное потребление в стране составит около 19 тераватт-часов, отчасти его будет повышать и транспорт, предварительно подсчитали норвежские эксперты.Компания DNV GL, которая проводит исследование долговременного развития энергетики Литвы, в четверг представила его ход на семинаре-дискуссии системного оператора ЛЭП Litgrid. Окончательный отчет планируется в ноябре.В одном из трех представленных сценариев говорится, что, например, ветряные установки на литовском взморье (которых у страны пока нет) в 2030 году будут генерировать 2,3 тераватт-часов, а в 2050 году – 6,7 тераватт-часов. Вместе с ветряными парками на суше к середине века они будут преобладающим видом производства электроэнергии. В 2030 году в Литве в целом может производиться 12,7 тераватт-часов, в 2040 году – 15,2, а еще через десятилетие – 17,2 тераватт-часов.



Старший консультант DNV GL Гудмунд Бартнес утверждает, что конечное потребление в Литве в 2050 году должно составить 19 тераватт-часов и это общий прогноз для всех сценариев.



"Кривая бытового потребления не будет меняться и составит 3,2 тераватт-часов в год. Вероятно, что самое интересно то, что потребление электрических и прочих транспортных средств вырастет с 400 гигаватт-часов в 2025 году до 4,6 тераватт-часов в 2050 году", – сказал Г. Бартнес.



"К 2050 году все автомобили в стране будут электрическими. Это означает, что, согласно нашим предположениям, в 2050 году будет 1,5 млн электрических транспортных средств (за вычетом грузовиков и мотоциклов – BNS)", – сказал он.



По словам эксперта, к потреблению будет способствовать и электрификация железной дороги.



По данным Litgrid, конечное потребление в 2019 году в Литве составило iekė 11,145 тераватт-часов – на 0,3% меньше, чем в 2018 году. В 2019 году в Литве было произведено 3,64 тераватт-часа электроэнергии – на 13% больше, чем в позапрошлом году, а только на ветряных установках – 1,45 тераватт-часа, что почти на 28% больше, чем в 2018 году.



Литва импортирует основную часть потребляемой электроэнергии. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: инвестиции, электромобили, разработки География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии